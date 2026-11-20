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Un creador de contenido de YouTube se ha visto obligado a pedir disculpas por usar un dron para grabar el primer entrenamiento de Mauricio Pochettino como entrenador del Manchester United. El incidente ha causado revuelo en Carrington mientras el equipo se prepara para un duelo de Premier League de gran importancia contra su rival, el Liverpool.

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Se filtra en internet un entrenamiento a puerta cerrada en Carrington

Unos 12 minutos del entrenamiento a puerta cerrada del jueves en Carrington aparecieron en el canal de YouTube CC OVERVIEW antes de difundirse por las redes sociales y acumular millones de visualizaciones.

El viernes, el piloto, que se hace llamar «Colin», retiró las imágenes y publicó un comunicado en el que reconoció que grabar a la plantilla había sido «poco ético».

El piloto admite un «error de juicio total» y desvincula al Liverpool

Al explicar sus motivos en el comunicado del viernes, el piloto insistió en que solo quería captar imágenes del nuevo entrenador sobre el césped. Declaró a través de su canal de YouTube: «Quisiera hablar sobre lo ocurrido ayer. Un error de juicio total por mi parte me llevó a grabar parte del entrenamiento del Manchester United en Carrington. Aunque el vuelo era legal según la normativa sobre drones, reconozco plenamente que lo que hice fue poco ético».

«Mi intención era captar una imagen de Mauricio Pochettino con la ropa de entrenamiento del United para que los aficionados lo vieran así por primera vez».

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«Había supuesto, erróneamente, que al estar cerca del comienzo del entrenamiento todavía no habría empezado ninguna actividad de importancia y que solo se verían unos ejercicios de calentamiento inofensivos».

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También aclaró que creyó equivocadamente que se permitía asistir a la prensa y desvinculó a los clubes rivales del vuelo: «También supuse, erróneamente, que el entrenamiento estaría abierto a diversos medios de comunicación. Quisiera pedir disculpas al Manchester United, a Mauricio Pochettino y a los jugadores por mis actos, y espero sinceramente que no afecten al resultado de ningún partido».

«También quisiera dejar claro que el Liverpool Football Club y cualquier otro club de fútbol no tuvieron nada que ver con mi decisión de grabar ayer en Carrington. He retirado el vídeo de mi canal».

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«He dedicado los últimos cuatro años a desarrollar mi canal de YouTube y gozaba de buena reputación en los ámbitos que filmo. Ahora me gustaría recuperar mi reputación dañada y volver a hacer vídeos responsables que tengan buena acogida. Gracias».

Su defensa inicial basada en el espacio aéreo choca con las estrictas normas de Carrington

Antes de eliminar el vídeo, el youtuber defendió inicialmente el vuelo apelando a la normativa aeronáutica y argumentó que «es un espacio aéreo sin restricciones... cualquiera puede sobrevolarlo».

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El canal añadió: «El dron permaneció a la vista en todo momento, no sobrevoló a nadie ni se acercó siquiera a nadie, así que fue un vuelo perfectamente legal según las normas de la CAA que regulan el uso de drones».

Sin embargo, el United prohíbe estrictamente las aeronaves no tripuladas en su complejo de entrenamiento. En el perímetro hay carteles que advierten de que cualquiera a quien se sorprenda manejando un dron «será denunciado para su procesamiento y se enfrentará a acciones civiles».

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Pochettino afronta una prueba inmediata en Anfield

Nombrado esta semana procedente de la selección de Estados Unidos para sustituir al destituido Michael Carrick , Pochettino ha tenido muy poco tiempo para preparar la visita del domingo a Anfield.

Con el United hundido en el 18.º puesto de la Premier League tras lograr solo una victoria en sus 10 primeros partidos, el nuevo entrenador afronta un examen inmediato ante un Liverpool que ocupa la cuarta posición.