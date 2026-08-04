"Un periodo de turbulencias difícil de entender": el secretario general de la FIFA rompe el silencio con un extenso mensaje

El secretario general de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Mattias Grafström, envió la mañana del martes una extensa carta a todos los empleados del organismo internacional en sus distintas oficinas alrededor del mundo, en la que los tranquilizó respecto a su futuro laboral en medio de las turbulencias que siguieron al fracaso del proyecto de creación de la sociedad comercial de la FIFA, que respaldaba el presidente Gianni Infantino.

Según reveló la cadena francesa RMC Sport, los sentimientos de inquietud y tensión se extendieron entre los empleados de la FIFA tras el colapso del intento de crear la sociedad comercial, lo que llevó a Grafström, uno de los allegados a Infantino, a dirigirse a ellos directamente a través de un extenso correo electrónico.

El secretario general comenzó su carta diciendo: «La semana pasada fue excepcional y estuvo llena de desafíos para todos los empleados de la FIFA en nuestras oficinas de todo el mundo, y por eso quería que fuerais los primeros en escuchar este mensaje de mi parte», en clara alusión a la crisis que sacudió al organismo internacional durante los últimos días.

Elogio al éxito del Mundial en medio de la crisis

Grafström se preocupó por elogiar los esfuerzos de los empleados en la organización del Mundial 2026, y dijo: «Quisiera elogiar y destacar el trabajo excepcional que ha realizado cada uno de vosotros, quienes trabajasteis sin descanso, ya fuera en el lugar o a distancia, para garantizar el éxito del Mundial de Fútbol 2026 en Canadá, México y Estados Unidos».

Y añadió: «Fue un éxito rotundo, un acontecimiento que disfrutaron miles de millones de personas en todo el mundo, unidas por una pasión común por el fútbol».

Sucesos lamentables y reprobables

El secretario general abordó la situación actual del organismo de manera directa, describiendo lo ocurrido como «una serie de sucesos lamentables y reprobables», señalando que el abandono definitivo del proyecto de creación de la sociedad comercial, pese a ser «decepcionante», no debería ocultar la realidad del excelente trabajo diario que realizan los empleados de la FIFA.

Grafström dijo en su carta: «Todos hemos pasado por un periodo de turbulencia difícil de entender y de aceptar. Pero, como secretario general, os pido que sigáis centrados en lo que siempre nos ha unido: servir al fútbol y a sus 211 federaciones miembros, y trabajar codo con codo con todas las partes interesadas, con pleno respeto a los reglamentos y las leyes de la FIFA».

Garantías de estabilidad laboral

En un intento de calmar los temores, el secretario general de la FIFA afirmó que los empleados están «a salvo de las fluctuaciones del clima político actual», y dijo: «No hay por qué preocuparse. Las personas, los periodos de inestabilidad y los sucesos lamentables son todos pasajeros. En cambio, la institución, su misión y su responsabilidad hacia el fútbol permanecen firmes».

Y subrayó la necesidad de mostrar «profesionalidad, perspicacia y equilibrio» en esta etapa crítica, asegurando que su «puerta» seguirá siempre abierta para discutir la situación con cualquier empleado que lo desee.

Grafström concluyó su carta afirmando que «seguirá» apoyando a los equipos sobre el terreno de juego «mientras su trabajo sea valorado por aquellos a quienes sirve», en una alusión implícita a su continuidad en el cargo pese a la crisis actual.

Cabe recordar que el proyecto de creación de la sociedad comercial de la FIFA tenía como objetivo reestructurar el aspecto comercial del organismo, pero se enfrentó a una amplia oposición de varias partes dentro y fuera de la FIFA, lo que finalmente condujo a su abandono definitivo.