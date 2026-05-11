Un periodista se horroriza tras visitar el partido entre el Ajax y el FC Utrecht

Willem Vissers asistió el domingo al Ajax-FC Utrecht (1-2). El periodista de De Volkskrant no disfrutó en el Johan Cruijff ArenA, como relató el lunes en Voetbalpraat.

«El ambiente en el ArenA es el mismo que en el campo», reflexiona Vissers un día después sobre la dolorosa derrota del Ajax en su propio estadio. «La gente ya no cree realmente en ello».

Aun así, hace una excepción con la F-Side, la peña más fanática del Ajax: «Muchos se pusieron por fin la camiseta del equipo en vez de una chaqueta negra; lucía bien y se mantuvieron positivos».

“Pero es igual que en el NAC Breda: la gente pasa el día comprando cerveza; hay gente por todas partes, parece un concierto de pop”.

«Es simple aburrimiento, y no es divertido», advierte Vissers, quien ve una tendencia preocupante: «Igual que el béisbol de antes, cuando no había nadie en las bases. Por eso a los estadounidenses les gusta tanto ese deporte: no hay nadie en las bases, puedo ir a por una cerveza rápidamente y nunca me pierdo nada. El fútbol también está empezando a ser un poco así».

El Ajax, quinto de la Eredivisie, cayó en el último suspiro ante el Utrecht; el exajaciano Mike van der Hoorn marcó en el 96’.

Aun así, Ajax puede alcanzar el tercer puesto si vence a sc Heerenveen, FC Twente pierde con PSV y NEC no gana a Go Ahead Eagles.