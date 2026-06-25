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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Un periodista saudí lo anuncia: Imam Ashour fichará por este club

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La estrella del Al Ahly egipcio está a punto de marcharse

Varios medios aseguran que Imam Ashour, centrocampista del Al-Ahly, podría marcharse este verano.

Los rumores aumentaron tras su destacada actuación ante Bélgica y Nueva Zelanda, donde marcó un gol espectacular a los «Diablos Rojos».

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Según el periodista saudí Saud Al-Sarami, exportavoz del Al-Nassr, el club de Riad negocia su cesión.

El fichaje por Al-Riyad parece probable, aunque el jugador tiene ofertas de la Premier League.

En los últimos días se ha mencionado a Tottenham Hotspur y Aston Villa como posibles destinos.

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