El periodista saudí Mohamed Al-Briki ha reavivado la polémica sobre el arbitraje del Egipto-Argentina al defender al colegiado y considerar correctas casi todas sus decisiones, salvo una jugada.

El partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Egipto y Argentina generó polémica por la anulación de un gol egipcio y la no concesión de un penalti antes del tercer tanto argentino.

En su intervención en «Al-Arabiya FM» afirmó: «Las decisiones del árbitro fueron acertadas, salvo el gol anulado a Egipto».

Añadió que el resto de las jugadas fueron legales, pero reconoció que la disparidad en la valoración de algunas de ellas, sobre todo al favorecer a Argentina, generó la polémica.

Aunque defendió al árbitro, reconoció que la anulación del gol egipcio fue la jugada más polémica, pues la afición lo consideraba válido y capaz de cambiar el partido.

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Añadió que el revuelo mediático y de la afición no se debió solo a las decisiones, sino a la importancia del partido y al calibre del rival: cualquier fallo ante una selección como Argentina recibe mayor escrutinio.

La eliminación de Egipto por 2-3 mantiene el debate en el mundo deportivo árabe sobre la incidencia del arbitraje.

Algunos creen que hubo más errores, pero Al-Briki insiste en que solo se equivocó al anular el gol egipcio y que el resto de las decisiones fueron correctas, aunque avivaron la polémica.