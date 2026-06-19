Un periodista saudí defiende a Al-Dosari: «Es el único capaz de marcar la diferencia»

El periodista saudí Khalid Al-Shneif ha defendido al capitán de la selección, Salem Al-Dossari, tras las críticas recibidas por el empate 1-1 ante Uruguay en la primera jornada del Mundial 2026.

En los últimos días, el jugador ha recibido duros ataques y peticiones para que sea excluido del once titular contra España el domingo.

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En el programa «Dorina Ghir», Al-Shneif afirmó: «No entiendo este ataque desmesurado contra Salem Al-Dosari. Es cierto que no rindió como se esperaba contra Uruguay

Añadió: «A pesar de las críticas, Al-Dosari es el único capaz de marcar la diferencia; las críticas se han vuelto difamaciones y ataques personales, y debemos apoyarlo».

Concluyó: «El partido ante España será difícil y debemos proteger a todos los jugadores para lograr un buen resultado».