Un periodista saudí afirma que la directiva del Al-Ittihad «se rió» de la afición

Al-Ittihad de Yeda y sus seguidores están conmocionados tras perder 3-4 ante Neom ayer, en la 29.ª jornada de la Liga Roshen.

Esta campaña, el club ha mostrado inestabilidad directiva: reemplazó al técnico francés Laurent Blanc por el portugués Sérgio Conceição, quien no ha brillado y ha chocado con afición y plantel.

A esto se suma la marcha de N’Golo Kanté y Karim Benzema en el mercado de invierno.

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El periodista Abdullah Falata, en el programa «Action con Walid», describió un caos dentro y fuera del campo.

Flatah afirmó: «El Al-Ittihad juega ahora con una evidente torpeza, y no hay ningún jugador que sienta responsabilidad hacia el equipo o que refleje el espíritu necesario para lograr victorias».

Además, afirmó que el técnico Sergio Conceição se encuentra en un callejón sin salida con plantel y afición, y que la gestión se ha complicado tras las salidas de N’Golo Kanté y Karim Benzema en el mercado de invierno.

La raíz del problema, añadió, es el caos administrativo que sufre el club desde el inicio de la temporada y la falta de decisiones firmes.

Concluyó diciendo: «La actual directiva se ha burlado de la afición y ya no tiene la capacidad de dirigir el equipo correctamente; han dejado las riendas en manos del director ejecutivo y deportivo, mientras que a los seguidores del club se les han hecho promesas falsas que no se han cumplido. El resultado más probable es que el Al-Ittihad termine la temporada sin ningún título».



