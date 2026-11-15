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Cody Gakpo suele jugar como extremo izquierdo de la selección de Países Bajos. Sin embargo, en la rueda de prensa previa al Alemania-Países Bajos de la Liga de Naciones se habló de la posibilidad de que el delantero del Liverpool jugara por la banda derecha.

«Podéis preguntárselo a él. Pero creo que se siente más cómodo por la izquierda. Es un jugador de primer nivel que puede marcar la diferencia. Como nueve o como segundo delantero», explicó el seleccionador Xavi en la rueda de prensa del domingo en Berlín.

«Contra Grecia no marcó y Cody tampoco dio ninguna asistencia. Pese a ello, jugó un gran partido», elogió el seleccionador al delantero. «Cody puso en dificultades al rival constantemente. Y estuvo acertado con sus pases a Joey Veerman, lo que nos permitió atacar una y otra vez».

Martijn Krabbendam, periodista que sigue a la selección de Países Bajos, le planteó más tarde al propio Gakpo el debate sobre la posición de extremo derecho. «Pusiste muy mala cara cuando se habló de jugar por la derecha. ¿Crees que es un debate que no debería plantearse?».

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«Todo el mundo puede debatirlo. Yo no necesito hacerlo, pero no tengo ningún problema con que se haga. Cada uno tiene su opinión al respecto», respondió el extremo.

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Gakpo fue titular el viernes con Países Bajos, que aplastó a Grecia por 7-0. El extremo no marcó y Xavi lo sustituyó antes del final del partido.

Todo apunta a que Gakpo también será titular como extremo izquierdo el lunes ante Alemania. Crysencio Summerville es desde hace tiempo un fijo por la derecha. Ya lo era con Ronald Koeman y Xavi también parece confiar mucho en él.

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Summerville abrió el marcador ante Grecia a los siete minutos. Países Bajos acabó logrando una amplia victoria, por lo que el equipo de Xavi afronta el partido a domicilio contra Alemania como líder del grupo B de la Liga de Naciones.

La selección alemana ganó confianza con una victoria por 1-3 ante Serbia. El rival del lunes suma ocho puntos tras cinco partidos en la Liga de Naciones.