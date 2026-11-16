Un periodista español: Olise da largas al Bayern y el Real Madrid tiene informes sobre su misterioso comportamiento

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José Félix Díaz, reconocido periodista del diario español AS, desveló la postura del Real Madrid ante la posibilidad de fichar a Michael Olise, estrella del Bayern de Múnich, en el próximo mercado de verano, en medio del creciente interés de varios grandes clubes europeos por el jugador.

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Díaz afirmó, en declaraciones recogidas por el medio español Defensa Central: «El Real Madrid se interesó por fichar a Olise el pasado verano, y me imagino que el club tiene esos informes que hablan del comportamiento del jugador, que a veces no se entiende, porque es una persona especial y diferente».

Michael Olise es uno de los jugadores más destacados del momento y goza de un gran aprecio en su club, que busca renovar su contrato. Sin embargo, el futbolista todavía no ha dado una respuesta definitiva a las ofertas que ha recibido, en un momento en el que los dirigentes del Bayern de Múnich saben que el Real Madrid y varios grandes clubes están pendientes de su situación con vistas a intentar ficharlo.

No obstante, José Félix Díaz explicó que la situación aún no ha llegado al punto de tomar una decisión definitiva sobre el futuro del jugador, y señaló que algunos comportamientos y rasgos de la personalidad de Olise llaman la atención de los clubes que quieren ficharlo.

Díaz añadió: «¿Qué pasa con su renovación con el Bayern de Múnich? Aunque el club le ha ofrecido el mejor contrato de su historia a un jugador, él sigue dando largas a la respuesta. Pero los comportamientos poco habituales de Olise llaman la atención de algunos clubes interesados en ficharlo».

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Y prosiguió: «El jugador tiene una personalidad especial, pero hay algunos comportamientos y gestos suyos que no se acaban de entender. Y cuando entras en una negociación de este tipo, la valoración va más allá de lo futbolístico, para evitar cualquier sorpresa en lo relativo a la convivencia dentro del equipo».

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Además, apuntó: «Cuando un jugador cambia mucho de ambiente y de entorno, resulta extraño».

Informes sobre el comportamiento del jugador

El periodista español indicó que el Real Madrid probablemente dispone de informes detallados sobre la personalidad y el comportamiento de Olise, sobre todo porque el club blanco mostró interés en ficharlo el pasado verano, y además los agentes que trabajan en este tipo de operaciones se preocupan de recopilar información sobre los distintos aspectos de los jugadores.

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Díaz continuó: «Supongo que el Real Madrid tiene esos informes, porque se interesó por Olise el verano pasado, y los agentes que trabajan en este tipo de operaciones también los tienen. Es un jugador que llama la atención, y seguro que el club le ha echado un vistazo y ha seguido lo que pasa con él».

Y agregó: «Es un jugador especial y diferente, y los informes técnicos indican que encaja jugando en la banda derecha, aunque a mí no me ha parecido un problema utilizarlo como mediapunta, sobre todo por su capacidad para dar pases filtrados».

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Nadie discute su calidad técnica

Por otro lado, José Félix Díaz subrayó que el nivel técnico de Michael Olise ya no está en duda, después de haber demostrado su capacidad para marcar diferencias con la camiseta del Bayern de Múnich y de la selección de Francia, además de sus destacados números tanto en goles como en asistencias.

El periodista español añadió: «Michael Olise es un jugador cuyo valor reconoce todo el mundo. Es candidato a estar entre los 3 o 5 mejores jugadores del mundo, si es que se puede hacer una clasificación así».

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Y concluyó: «La temporada pasada, en la eliminatoria ante el Real Madrid, dio un gran salto en su nivel en el Santiago Bernabéu. También tuvo un buen comienzo en el Mundial y fue protagonista de muchas historias durante el verano».