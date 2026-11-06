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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images
Falko Blöding
Traducido por

«Un pequeño toque de atención»: atrevida tesis sobre la decisión de Jürgen Klopp de no contar con Karim Adeyemi

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Karim Adeyemi no ha entrado en la convocatoria de 24 jugadores de Alemania para el próximo parón de selecciones. Una decisión del seleccionador Jürgen Klopp que está dando mucho que hablar.

Y es que Adeyemi jugó los primeros partidos con Klopp en el banquillo (80 minutos contra Países Bajos y 15 minutos contra Países Bajos) y ha firmado un buen comienzo en el FC Barcelona, campeón de España.

El exinternacional Roman Weidenfeller explicó en el programa de Sky 'Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk': «Empezó muy bien contra Países Bajos. Pero, por desgracia, mandó por encima del larguero una ocasión clarísima. Habría sido el gol de la victoria de Alemania en Holanda». El campeón del mundo de 2014 cree que, sobre todo, el deficiente trabajo defensivo de Adeyemi fue decisivo para que no entrara en la convocatoria: «Karim tardó demasiado en reaccionar y ponerse una y otra vez a defender. Y eso a Jürgen Klopp no le gusta nada. Por supuesto, Jürgen te da siempre toda la libertad en ataque, pero siempre tienes que volver a defender».

Weidenfeller conoce a Klopp de su etapa juntos en el BVB y lo tiene claro: «Creo que son esos pequeños detalles los que acaban molestando a Jürgen y que quizá expliquen por qué no lo ha convocado. Tal vez para darle un pequeño toque de atención».

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Desde su debut en otoño de 2021, Adeyemi ha disputado 13 partidos con la selección absoluta, en la que el extremo todavía no ha logrado hacerse con un puesto de titular. En parte, se debió a sus actuaciones irregulares en su anterior club, el Borussia Dortmund. Lo dejó en verano para fichar por el FC Barcelona a cambio de 22 millones de euros, y allí entrena ahora a las órdenes de Hansi Flick, el técnico que en su día le hizo debutar con Alemania.

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«Hubo voces críticas. Algunos cuestionaron a Hansi Flick y preguntaron por qué se metía en esto de llevar a Adeyemi al Barcelona», dijo Dietmar Hamann, otro exinternacional. «Pagaron mucho dinero por él, pero hasta ahora lo ha hecho de maravilla. Ha marcado goles importantes y bonitos y también ha sabido ponerse en cierta medida al servicio del equipo. Eso es lo que tienes que hacer cuando llegas a un club de talla mundial como el FC Barcelona. Siempre ha tenido momentos de gran nivel, pero en Dortmund también pasó largos periodos desaparecido. Últimamente ha sido bastante regular».

Jürgen Klopp prescinde de Karim Adeyemi: Dietmar Hamann está «sorprendido»

Adeyemi suma siete participaciones de gol (cuatro tantos y tres asistencias) en 14 partidos oficiales con el Barça esta temporada. Hamann esperaba ver al jugador de 24 años en la convocatoria de Alemania para los encuentros contra Serbia (13/11) y Países Bajos (16/11): «Me sorprendió que Jürgen Klopp no lo convocara. Lo sabemos: en el fútbol moderno, la velocidad es un arma tremenda. Si miras la convocatoria, no hay muchos jugadores que tengan esa velocidad».

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En lugar de Adeyemi, Klopp convocó para las posiciones de mediocampo ofensivo a Said El Mala (1. FC Colonia), Derry Scherhandt (SC Friburgo), Florian Wirtz (Liverpool FC), Lennart Karl (Bayern de Múnich), Brajan Gruda (RB Leipzig) y al debutante Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach).

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Después de cuatro partidos en la Liga de Naciones, Alemania ocupa solo el tercer puesto de la clasificación, con cinco puntos. Está a tres puntos de los dos primeros, Países Bajos y Grecia. Como solo los dos primeros se clasifican para la siguiente ronda, Alemania está bajo presión.

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La convocatoria de Alemania para los partidos contra Serbia y Países Bajos

Posición

Jugador

Portero

Marc-Andre ter Stegen (Ajax de Ámsterdam)

Portero

Alexander Nübel (Besiktas de Estambul)

Portero

Jonas Urbig (Bayern de Múnich)

Defensa

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Defensa

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)

Defensa

Jonathan Tah (Bayern de Múnich)

Defensa

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Defensa

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Defensa

Philipp Treu (SC Friburgo)

Defensa

Nathaniel Brown (Bayern de Múnich)

Defensa

Malick Thiaw (Newcastle United)

Centrocampista

Brajan Gruda (RB Leipzig)

Centrocampista

Lennart Karl (Bayern de Múnich)

Centrocampista

Joshua Kimmich (Bayern de Múnich)

Centrocampista

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Centrocampista

Tom Bischof (Bayern de Múnich)

Centrocampista

Aleksandar Pavlovic (Bayern de Múnich)

Centrocampista

Said El Mala (1. FC Colonia)

Centrocampista

Derry Scherhant (SC Friburgo)

Centrocampista

Florian Wirtz (Liverpool FC)

Centrocampista

Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)

Delantero

Kai Havertz (Arsenal FC)

Delantero

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Delantero

Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)