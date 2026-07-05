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Abobakr El Mokadem

Traducido por

Un peligro real... La Federación Francesa actúa de urgencia ante la FIFA antes del partido contra Marruecos

Francia vs Marruecos
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M. Olise
Francia
Marruecos
EE. UU.

El partido es el próximo jueves

La selección francesa se enfrenta a un peligro real en su partido contra Marruecos, previsto para el próximo jueves en los cuartos de final del Mundial 2026.

Tras el ajustado 1-0 ante Paraguay en octavos, el equipo de Didier Deschamps ya piensa en el duelo contra los norteafricanos y debe prepararlo con cuidado.

Además, tres futbolistas —Michael Oulissi, Mano Kone y Bradley Barkola— están apercibidos y se perderían las semifinales si reciben otra amonestación.

 Oulissi recibió una tarjeta amarilla por una acción imprudente en el 90+7, mientras que

Kone, centrocampista de la Roma, vio la amarilla en el 81 por una entrada tardía sobre Juan Cáceres, mientras que Bradley Barkola fue el primer amonestado, en el 19.

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 Tras las semifinales se borran las amonestaciones. Se espera que Oulissi, Parkola y Koné sean titulares ante Marruecos, aunque persisten las dudas sobre la participación de Aurélien Tchouaméni por su lesión en el ligamento colateral, por lo que deberán actuar con cautela.

 Si Francia alcanza las semifinales por tercera vez consecutiva, se medirá a Portugal, España, Estados Unidos o Bélgica en Dallas el 14 de julio.

Según Foot Mercato, la Federación Francesa estudia recurrir la tarjeta a Oulissi, que considera injustificada.

El delantero francés, de 24 años (22 partidos internacionales), fue amonestado tras un altercado con Matías Glarza, aunque las imágenes muestran que no llegó a tocar a su rival.

Aunque se llevó el dedo a los labios ante Glarza, quien luego cayó, la Federación Francesa analiza pedir a la FIFA la anulación de la tarjeta mostrada en el descuento.

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