Pese a que el Barcelona se llevó el fichaje más importante del mercado al arrebatarle Rodri al Real Madrid, este fichaje del siglo desató una polémica que no estaba prevista: ¿pueden Rodri y Pedri jugar juntos?

Dudas alimentadas por el hecho de que Pedri quedara en el banquillo en el Mundial 2026, pero el analista Álvaro Benito salió con un análisis técnico preciso para disipar todos los temores y revelar un patrón oculto que los une.

Una dupla que no choca, sino que se complementa

Hansi Flick asumió la dirección técnica del Barcelona hace más de dos años y convirtió al equipo en una máquina futbolística que cautiva al mundo, que dominó a nivel nacional y regresó con fuerza a la primera línea de Europa.

Este verano, Flick decidió dar el último salto hacia la Champions League, y el golpe maestro fue la contratación de Rodri Hernández, el mejor jugador del Mundial 2026 y ganador del Balón de Oro 2024, en un fichaje que le arrebató a su eterno rival, el Real Madrid, por decisión final del propio jugador.

Y pese al enorme valor técnico de Rodri, se alzaron algunas voces que cuestionaban su compenetración con Pedri González, basándose en lo que ocurrió en la selección española, donde el papel de Pedri decayó cuando jugó junto a Rodri.

Aquí interviene Álvaro Benito, analista del programa "El Sanedrín" en la emisora Cadena SER, para zanjar la polémica. Benito dijo con claridad: "No hay un solo motivo para la incompatibilidad, porque no ocupan los mismos espacios y no son el mismo tipo de jugadores".

El analista reveló que observó de cerca a la dupla en el último partido contra el Valencia y notó un patrón repetitivo, que quizá se produce de forma inconsciente.

Y explicó: "Cuando Rodri estaba en el campo, Pedri no bajaba mucho al centro del campo, pensando que Rodri, con su inteligencia táctica y el apoyo de los centrales, era suficiente para hacer avanzar al equipo".

Y añadió que la prueba apareció con la sustitución de Rodri: "En ese momento, Pedri retrocedió para ayudar a distribuir el balón y construir las jugadas". Lo que llevó a su compañero de estudio Manu Carreño a comentar: "Quizá Pedri sea el jugador más feliz de jugar con Rodri".

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¿Necesitaba el Barcelona a Rodri?

Benito reconoce que el Barcelona no tenía una necesidad imperiosa de un pivote, ante la presencia de Marc Bernal, Frenkie de Jong y Marc Casadó, que firmó una temporada excelente.

Pero lo zanjó con una sola frase: "Viene el mejor del mundo, es el mejor del mundo en esa posición. Es normal que no lo necesitemos, pero no tiene sentido que no mejore al equipo".

Por su parte, la exleyenda del Barcelona José Mari Bakero coincidió con el análisis de Benito, pero fue más allá del aspecto técnico.

Bakero dijo: "Creo que realmente lo necesitaban, va más allá del aspecto técnico y táctico. El Barcelona necesita líderes, personalidad y presencia dentro y fuera del campo".

Y concluyó: "En una competición feroz cuyo objetivo es ganar la Champions League, necesitaban a un jugador con madurez y experiencia, y Rodri es ese jugador".