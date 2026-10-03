Un paso tras la ausencia: Saud Abdulhamid regresa por la puerta grande

Tras una larga ausencia provocada por la lesión, Saud Abdulhamid empieza por fin a acercarse al regreso a la competición, después de que las últimas horas trajeran la primera señal positiva sobre la disponibilidad del lateral saudí, que se perdió la participación de su selección en la "Copa del Golfo 27" y aspira a recuperar su puesto en el Lens francés.

Saud volvió de nuevo al ambiente de los partidos, después de disputar 30 minutos durante la victoria del Lens sobre el Standard de Lieja belga por dos goles a cero, en un duelo amistoso que el cuerpo técnico aprovechó para comprobar su estado y darle una prueba práctica tras un largo periodo alejado de los terrenos de juego.

La lesión de Saud comenzó con un fuerte golpe que sufrió durante los entrenamientos del Lens el pasado agosto, antes de que un hematoma prolongara su periodo de ausencia, lo que llevó al jugador a someterse a un programa de rehabilitación y a mantenerse alejado de la competición, para después confirmarse su ausencia de la concentración de la selección saudí en la "Copa del Golfo 27".

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Su participación ante el Standard de Lieja dio al cuerpo técnico la oportunidad de evaluar mejor su estado, ya que Yannick Cahuzac, entrenador del Lens, confirmó que el partido fue testigo del regreso de varios jugadores que llevaban largos periodos de baja, entre ellos Saud, que dispuso de media hora de juego tras recuperarse de la lesión.

El regreso del lateral saudí llega en un momento sumamente importante, ya que el Lens se prepara para enfrentarse al Olympique de Lyon el 9 de octubre en la Ligue 1, antes de medirse al Sporting de Lisboa el día 13 del mismo mes en la Liga de Campeones, por lo que la situación de Saud en ambos partidos será la verdadera prueba de su grado de disponibilidad.

Después de que su prometedor comienzo con el Lens se interrumpiera por la lesión, Saud Abdulhamid tiene ahora la oportunidad de recuperar su puesto de forma gradual, sobre todo porque su regreso a la competición, aunque sea en un partido amistoso, representa un paso importante en el camino hacia la plena recuperación, mientras que los próximos partidos determinarán si el lateral saudí es capaz de recobrar su ritmo con rapidez y volver a los planes del Lens y de la selección saudí.