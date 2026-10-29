"Un paso que parece cercano": Deschamps encabeza la lista de candidatos para dirigir a un gigante europeo

Todo apunta a que Didier Deschamps, exseleccionador de Francia, volverá al trabajo pronto, meses después de su salida del banquillo de "Les Bleus".

Tras 14 años al frente del cuerpo técnico de la selección francesa, Didier Deschamps entregó las riendas a Zinedine Zidane el pasado verano.

A pesar de recibir algunas críticas en la última etapa con Francia, su periodo al mando de la selección fue exitoso en todos los sentidos: se coronó campeón del Mundial 2018 y de la Liga de Naciones de la UEFA 2021, y alcanzó la final del Mundial y de la Eurocopa.

Durante su etapa como entrenador de la selección francesa, su nombre se vinculó constantemente a grandes clubes europeos, pero entonces continuó su trayectoria con Les Bleus.

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Y ahora, en Italia, donde Deschamps goza de gran fama, han surgido nuevas informaciones de gran interés este jueves.

El diario "La Stampa" apuntó que Deschamps figura en la lista de candidatos para dirigir a la Juventus.

Tras ocupar el decepcionante octavo puesto en la clasificación de la Serie A después de nueve jornadas, y su derrota ante el Genoa (2-0) el miércoles por la noche, la Juventus atraviesa un bajón de rendimiento, y es probable que Luciano Spalletti pague el precio en los próximos días.

Por ello, Didier Deschamps se perfila como uno de los principales candidatos para la directiva de la Juventus de cara a suceder a Spalletti, mientras que también se barajan los nombres de Stefano Pioli y Antonio Conte.

El diario "La Repubblica" confirmó el interés de la directiva por el entrenador francés, señalando que Conte prefiere esperar al Manchester United, donde Carrick podría ser destituido pronto.

Cabe recordar que la etapa de Deschamps como jugador dejó una huella inolvidable en Turín, donde ganó la Liga de Campeones de Europa en 1996, además de tres títulos de la Serie A, entre otros logros.