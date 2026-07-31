El proyecto de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para crear una empresa comercial que gestione sus torneos y abra la puerta a que los inversores compren participaciones en ella recibió un nuevo golpe, después de que la Confederación Asiática de Fútbol anunciara su adhesión oficial a la Unión Europea de Fútbol (UEFA) y a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) en la oposición a la propuesta.

La Confederación Asiática afirmó, en un comunicado oficial emitido este viernes, que se mantiene «solidaria» con la UEFA y la Concacaf, señalando que el proyecto, en su forma actual, no puede lograr el consenso ni la unidad necesarios para seguir adelante.

El comunicado explicó que la Copa del Mundo representa la cima del fútbol mundial y extrae su fuerza de la participación de todas las confederaciones continentales y de las selecciones más destacadas, subrayando que cualquier propuesta que pueda amenazar la unidad del torneo o su carácter mundial debe ser reconsiderada.

La postura de la Confederación Asiática supone un duro golpe a los planes del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya que dificulta aún más la aprobación del proyecto mediante votación.

Infantino había explicado que la aprobación de la propuesta requiere el respaldo de la mayoría simple, es decir, el apoyo de 106 federaciones de los 211 miembros de la Federación Internacional.

La UEFA y la Concacaf poseen juntas 90 votos dentro de la Asamblea General de la FIFA, mientras que la Confederación Asiática cuenta con 46 votos, lo que significa que la oposición de estos tres bloques coloca al proyecto ante un gran obstáculo.

La Confederación Asiática criticó la manera en que la FIFA gestionó la propuesta, al considerar que la Federación Internacional trazó el rumbo de la iniciativa antes de llevar a cabo cualquier consulta real con las partes implicadas, lo que reveló —según el comunicado— debilidades sustanciales en los mecanismos de consulta y toma de decisiones dentro de la FIFA.

Añadió que la ausencia de consultas hizo que las confederaciones continentales y nacionales, e incluso los órganos administrativos de la FIFA, incluido el Consejo de la Federación Internacional, se sintieran marginados, y reclamó una revisión urgente del sistema de gobernanza y de los mecanismos de toma de decisiones, para garantizar que las iniciativas de impacto mundial se debatan mediante consultas reales y una supervisión institucional adecuada.

La UEFA había anunciado, ayer jueves, su rechazo rotundo al proyecto, y amenazó con boicotear los torneos de la Copa del Mundo si la FIFA seguía adelante con la ejecución de su plan, antes de que la Concacaf confirmara también el rechazo de sus 41 federaciones a la propuesta.

La FIFA respondió a la ola de objeciones con un comunicado en el que insistió en la continuidad de su proceso de consultas, afirmando que «nadie está vendiendo el fútbol» y que los informes mediáticos imprecisos entorpecieron el proceso de consulta que tenía previsto llevar a cabo.

El proyecto busca crear una empresa comercial dependiente de la FIFA que se encargue de gestionar sus principales torneos, encabezados por la Copa del Mundo, permitiendo a inversores externos comprar participaciones en ella, mientras que la Federación Internacional asegura que ello no afectará al espíritu del juego ni a la estructura de gobernanza de la institución.

Por su parte, la UEFA acusa a la FIFA de pretender emplear el fútbol para obtener beneficios económicos en favor de sus dirigentes y de sus socios, mientras que tanto la Confederación Asiática como la Concacaf se centraron en la falta de transparencia y en la debilidad de las consultas antes de presentar el proyecto.

La Confederación Sudamericana (Conmebol) no ha anunciado su postura oficial hasta el momento, mientras que tanto la Confederación Africana (CAF) como la de Oceanía (OFC) confirmaron que debatirán la propuesta durante reuniones previstas para el mes de agosto.