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Un paso oficial antes del anuncio esperado: Raúl se acerca a un nuevo destino en los banquillos

Cádiz vs Real Oviedo
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El Real Oviedo anunció este lunes la destitución de su entrenador Julián Calero, pese a la reciente victoria sobre el Cádiz por (2-1), en una decisión que puso fin a la etapa del técnico español con el equipo tras apenas 4 meses al frente del mismo, y que abrió el camino a la llegada de Raúl González Blanco, exestrella del Real Madrid, para dirigir al conjunto en la próxima etapa.

El diario español "Marca" indicó que la directiva del Oviedo se decantó por la elección de Raúl para suceder a Calero, ante la valoración que hace Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, propietario del club, de su personalidad, su trayectoria futbolística y su comprensión del fútbol.

Raúl mantiene además una relación especial con el club asturiano, ya que su hijo juega en las filas del equipo del Vetusta.

El Oviedo confirmó, en un comunicado oficial, la rescisión del contrato de Calero, que se extendía hasta el 30 de junio de 2027, junto con la prescindencia de su cuerpo técnico, agradeciéndoles lo aportado durante su etapa en el club.

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De este modo, Calero no dirigirá al equipo en su próximo partido ante el Girona, previsto el próximo sábado en el estadio "Carlos Tartiere", mientras la directiva ultima los trámites para la contratación del nuevo entrenador.

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