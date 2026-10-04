«Nunca me arrepentiría de este paso. Cuando llama a tu puerta un club tan grande, no puedes rechazarlo. Si a un jugador joven le dicen: vas a jugar en el Bayern de Múnich, ni siquiera te lo piensas mucho», dijo Zaragoza.

El español echó la vista atrás sobre su ascenso, que en muy poco tiempo lo catapultó a la élite del fútbol europeo: «Antes era suplente en Segunda División, había sido titular en los últimos seis partidos, había ascendido a Primera División y acababa de disputar diez partidos cuando el Bayern me fichó. Normalmente, algo así no pasa. Y tampoco me arrepiento, porque ha cambiado mi vida y la de mi familia para mejor».

Hoy, el fichaje de Zaragoza por Múnich en enero de 2024 está considerado como un malentendido deportivo. El hecho de que el salto a Säbener Straße resultara demasiado grande para el extremo de 25 años no lo atribuye a una falta de calidad futbolística.

«Hay muchos factores. Yo era un chico de 20 años que fichó por el Bayern, uno de los mejores clubes del mundo, si no el mejor. En mi posición jugaba Musiala, que para mí entonces era el mejor del mundo, y además estaban Sané, Gnabry, Coman... podría decir mil nombres más», dijo Zaragoza, antes de explicar: «Acababa de llegar de Segunda División, solo había jugado diez partidos en Primera, y entonces llegó el Bayern. Eso no es fácil: el idioma, el clima, la comida, salir de mi zona de confort. No creo que no tuviera éxito por mi nivel futbolístico. Creo que se debió a las circunstancias. Fue un paso muy grande en mi carrera, para el que todavía no estaba preparado».

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Bryan Zaragoza estuvo a punto de fichar por el FC Barcelona

Sin embargo, su carrera también podría haber tomado otro rumbo. Como reveló recientemente Zaragoza en una conversación con la emisora de radio española Cadena SER, antes de su marcha a Alemania también hubo un peso pesado de LaLiga que pretendía hacerse con sus servicios.

«Realmente existió la posibilidad de que fichara por el Barça. Hubo contactos», desveló. El detonante del interés fue una sobresaliente primera vuelta con el Granada CF, en la que Zaragoza destacó, entre otras cosas, con dos goles en el 2-2 contra el Barcelona en octubre de 2023.

En total, Zaragoza solo disputó siete partidos oficiales con el FCB. Como el club no encontró en las últimas ventanas de fichajes ningún comprador para una incorporación definitiva, Zaragoza sigue teniendo contrato en Múnich hasta 2029.

Desde el verano de 2024 ha sido cedido de forma ininterrumpida: a Osasuna, Vigo y la Roma. Desde finales de agosto, Zaragoza juega en el Espanyol de Barcelona, donde bajo determinadas condiciones se activa una obligación de compra.