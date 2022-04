Un paso firme a cuartos: Atlético Nacional goleó a Once Caldas

Once minutos y Atlético Nacional ya iba ganando 2-0, haciendo ver fácil la tarea de superar a un Once Caldas, que, con algunas variantes, no dejaba de ser un rival importante por lo que ha mostrado en la Liga. Más aún sumando el factor climatológico que hacía de la cancha una difícil para jugar a lo que el equipo de Herrera procura hacer.

Pero volvieron a relucir Gio Moreno, Dorlan Pabón y Andrés Felipe Andrade para cargar con el peso ofensivo del equipo, jugar a lo que se sabe, abrir la cancha y aprovechar los centros de ‘Memín’ o la velocidad y desequilibrio de Mantilla por los extremos y así quebrar rápidamente al Once Caldas que se vio muy superado. Luego los de Manizales se asentaron, pero poco inquietaron.

El punto flojo del engranaje verde, de nuevo, fue Jefferson Duque. Un tanto aislado y sin entrar en el circuito, ‘La Fiera’ sigue sin poder retomar una buena racha con el gol que lo meta en el top 3 de goleadores históricos del club, por lo que buscar alternativas con Gio de falso 9 -que volvió a marcar en el Atanasio con un joya- o darle oportunidad a Ruyeri Blanco podrían ser variantes a las que ‘El Arriero’ debería apostar para mantener al equipo lo más nivelado posible.

Y en el balance general, un partido redondo para los antioqueños que además del resultado positivo para el partido de vuelta, dejó marcada la diferencia que hay entre los titulares y los suplentes, principalmente en ataque. Otra tarea a la que el cuerpo técnico tendrá que trabajarle con intensidad y rigurosidad para que el plantel tenga un mejor recambio, no sufra por alguna ausencia y sostenga el rendimiento el los momentos determinantes que le esperan.