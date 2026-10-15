El delantero egipcio Hamza Abdelkarim encuentra dificultades para conseguir minutos en el primer equipo del Barcelona, con Raphinha, Gabriel Jesus, Anthony Gordon y Dani Olmo por delante de él en el orden de preferencias del técnico Hansi Flick.

Hamza Abdelkarim ya ha mostrado su disposición a "bajar" al filial para obtener los minutos de juego suficientes, según informó el diario catalán "Sport".

Ante el Galatasaray en la Champions League, Flick decidió apostar por Dani Olmo en la posición de "falso nueve" para reforzar el control del juego, ante la ausencia de Raphinha, el primer delantero del equipo, que se recupera actualmente de una lesión.

Gabriel Jesus también podía ocupar la posición de delantero (el jugador brasileño de hecho participó en la segunda parte y tuvo algunas ocasiones), y además se planteó otra opción: dar entrada a Anthony Gordon, por su capacidad de anotar y, lo más importante, por su eficacia en la presión al rival.

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Esta gran variedad de opciones, junto a un calendario extremadamente cargado, ha provocado que Hamza Abdelkarim disponga de muy pocos minutos de juego: en los diez partidos oficiales que ha disputado el equipo hasta ahora, el jugador egipcio solo ha participado 12 minutos (4 minutos ante el Rayo Vallecano y 8 minutos ante el Getafe).

Según el diario catalán, existe un debate interno sobre este asunto: Hamza Abdelkarim, de 18 años, necesita jugar partidos, sobre todo porque todavía está en fase de adaptación al estilo de juego del Barcelona, tras haberse incorporado al equipo solo a mitad de la temporada pasada.

El jugador egipcio fue inscrito en las filas del filial (Barcelona Atlètic) y recibió un número de camiseta propio para garantizar la posibilidad de que participe con el filial cuando sea necesario, pero en realidad Hamza nunca ha jugado con ese equipo, ya que pasó directamente del juvenil (sub-19) a la estructura del primer equipo.

Además, cuando Hamza Abdelkarim firmó la renovación de su contrato (que se extiende hasta el 30 de junio de 2030), declaró a los medios de comunicación que no sentiría ninguna "incomodidad" —y que no lo vería como un menoscabo para él— si jugaba con el "Barça Atlètic".

Explicó que su objetivo principal consiste simplemente en conseguir minutos de juego en los partidos, pues no le importa si esos minutos llegan con el primer equipo, con el filial o con la selección de Egipto.

El club catalán prestó especial atención a las declaraciones de Hamza, que tuvieron una repercusión muy positiva, ya que no todos los jugadores asumen esta mentalidad: algunos ven el filial (que compite actualmente en la cuarta división española) como un obstáculo para su desarrollo.

Hamza Abdelkarim sabe bien que tiene un futuro largo por delante y que entrenar junto a los "grandes nombres", y aprender de ellos, es algo de enorme utilidad, pero su ambición principal sigue siendo jugar partidos.

Flick cuenta con el jugador: aunque el técnico alemán no le ha dado muchas oportunidades hasta ahora, siempre lo tiene presente, sobre todo porque la profundidad de plantilla es uno de los pilares fundamentales del Barcelona actual. Y a pesar de que a Flick le gusta lo que ofrece Hamza Abdelkarim en los entrenamientos, está claro que conseguir minutos reales de juego sigue siendo algo tremendamente difícil.







