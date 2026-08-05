El partido LIVRE (LIVRE) portugués exigió excluir a Marruecos de la organización del Mundial 2030, en el contexto de la crisis migratoria que vivió recientemente la ciudad de Ceuta.

La crisis provocó amplias reacciones en varios países europeos, que no se limitaron al ámbito político, sino que se extendieron al expediente de la organización del Mundial 2030.

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En un mensaje difundido por el portavoz del partido, Jorge Pinto, LIVRE pidió poner fin a la participación de Marruecos en la organización del torneo, según recogió la cadena francesa «RMC».

Pinto declaró: «A la luz de los últimos acontecimientos, se impone tomar una decisión valiente: Portugal no puede participar en la organización conjunta del Mundial 2030 con Marruecos. Por su parte, el partido LIVRE hará todo lo que esté en su mano para evitar que la organización de este evento quede vinculada a un país que no ha demostrado su eficiencia ni inspira confianza».

Y añadió: «La propuesta inicial contemplaba que Portugal, España y Ucrania organizaran el Mundial 2030. Por motivos justificados, Ucrania salió del expediente y Marruecos ocupó su lugar. Pero esa opción se ha vuelto hoy insostenible».

Por su parte, «RMC» señaló que retirar a Marruecos el derecho de organizar el Mundial 2030 parece algo sumamente difícil, ante la falta de tiempo y la continuidad en la ejecución de los proyectos de infraestructura propios del torneo.

Asimismo, apuntó que Marruecos reforzó la posición de Gianni Infantino dentro de la FIFA durante la última crisis, y que mientras el dirigente suizo siga al frente de la Federación Internacional de Fútbol, las posibilidades de que Rabat pierda el derecho de organización son prácticamente nulas; es más, podrían aumentar las opciones de Marruecos de albergar el partido final en lugar de España.