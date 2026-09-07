Jorge Valdano, exjugador y exentrenador del Real Madrid, analizó la primera derrota del conjunto blanco en un partido oficial bajo el mando de José Mourinho.

El Real Madrid encajó su primera derrota de la presente temporada al caer por 1-0 ante su anfitrión, el Real Betis, la noche del viernes, en la cuarta jornada de la Liga española de fútbol.

Valdano declaró a la cadena "Movistar Plus Deportes": "Bueno, es algo inoportuno. Interrumpe el estado feliz del Madrid, que parecía ir a más partido tras partido".

El exfutbolista, de 70 años, describió la derrota como "sorprendente" y señaló que "tuve la sensación de que la alineación que jugó contra el Betis era la más cercana al once titular con el que podría jugar el Real Madrid".

Afirmó: "Era la primera vez que jugaban todos juntos, la primera vez que todos estaban a disposición de Mourinho, y el resultado fue un golpe duro".

Y continuó: "Tengo la sensación de que es un equipo con muchísimo talento a nivel técnico, con muchos goles, que es precisamente lo que le faltó en el último encuentro".

Valdano agregó: "Considero que es un partido excepcional, en el sentido literal de la palabra. Fuera de lo común, que se sale de la norma".

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