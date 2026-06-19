Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Canada QatarX
Bart DHanis

Traducido por

Un partido del Mundial acaba de repente en una pelea en el campo

Canadá vs Catar
Canadá
Catar
World Cup

Tras el partido entre Canadá y Catar, el campo se descontroló: jugadores y entrenadores de ambos equipos se enzarzaron en una pelea generalizada.

En la noche del jueves al viernes, Canadá arrolló a Catar. A los 30 minutos ya ganaba 2-0 en Vancouver.

Luego Qatar recibió una roja y todo empeoró: el marcador acabó 6-0.

La nota negra fue la grave lesión de Ismaël Koné: con 3-0 recibió una falta y sufrió una fractura en la pierna.

Al final del partido, los jugadores de ambos equipos se enfrascaron en una pelea generalizada en el círculo central.

World Cup
Switzerland crest
Switzerland
SUI
Canadá crest
Canadá
CAN
World Cup
Bosnia and Herzegovina crest
Bosnia and Herzegovina
BIH
Catar crest
Catar
QAT

El seleccionador de Catar, Julen Lopetegui, logró separar a los jugadores. Según el comentarista canadiense de CTV News, Canadá no aprobó la reacción catarí ante la lesión de Koné.

En lo deportivo, Canadá brilló y suma cuatro puntos en dos jornadas, encaminándose hacia la siguiente ronda del Mundial.


Anuncios