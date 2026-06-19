Tras el partido entre Canadá y Catar, el campo se descontroló: jugadores y entrenadores de ambos equipos se enzarzaron en una pelea generalizada.

En la noche del jueves al viernes, Canadá arrolló a Catar. A los 30 minutos ya ganaba 2-0 en Vancouver.

Luego Qatar recibió una roja y todo empeoró: el marcador acabó 6-0.

La nota negra fue la grave lesión de Ismaël Koné: con 3-0 recibió una falta y sufrió una fractura en la pierna.

Al final del partido, los jugadores de ambos equipos se enfrascaron en una pelea generalizada en el círculo central.

El seleccionador de Catar, Julen Lopetegui, logró separar a los jugadores. Según el comentarista canadiense de CTV News, Canadá no aprobó la reacción catarí ante la lesión de Koné.

En lo deportivo, Canadá brilló y suma cuatro puntos en dos jornadas, encaminándose hacia la siguiente ronda del Mundial.



