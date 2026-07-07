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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Un partido africano marca el inicio de los preparativos de la Federación Saudí de Fútbol para la nueva temporada

Al Ittihad
1ª División
Orlando Pirates
Arabia Saudita
Sudáfrica

«El Decano» busca recuperar la gloria tras una temporada desastrosa

El club saudí Al-Ittihad anunció sus primeros amistosos de pretemporada 2026-2027.

El club Al-Ittihad inició hoy martes su concentración en Yeda para preparar la nueva temporada.

El club anunció en su cuenta de X que el 21 de julio jugará su primer amistoso contra Orlando Pirates.

El plantel permanecerá en Yeda una semana, sometiéndose a reconocimientos médicos y pruebas físicas, antes de viajar al extranjero.

Después viajarán a Marbella (España) del 14 al 31 de julio para la segunda fase y luego volverán a Yeda.

El objetivo es recuperar los títulos tras una temporada complicada en la que terminó quinto en la Liga Saudí, cayó en semifinales de la Copa del Rey y de la Supercopa de Arabia Saudí, y en cuartos de la Liga de Campeones de Asia.

La próxima temporada disputará la Liga Roshen, la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas y la Liga de Campeones de Asia, donde arrancará en la fase preliminar.

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