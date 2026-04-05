«Un palacio y un ático de varios millones»... Henry cobra un sueldo semanal comparable al de los jugadores de la Premier League

Un reportaje publicado hoy domingo en la prensa británica ha revelado una gran sorpresa relacionada con el exfutbolista francés Thierry Henry, quien se retiró del fútbol hace unos 12 años.

Henry fue comentarista deportivo habitual en Sky Sports entre 2015 y 2018, pero dejó la cadena para centrarse en el entrenamiento.

El exinternacional francés entrenó a la selección sub-21 y a la olímpica de su país, además del Mónaco y el Montreal.

Ocupó el cargo de segundo entrenador de la selección de Bélgica en dos ocasiones bajo las órdenes de Roberto Martínez.

Actualmente, Henry sigue trabajando como analista deportivo para la cadena CBS Sports y Amazon Prime Video, y ha firmado un contrato con Fox Sports para cubrir el Mundial del año que viene.

El diario «The Sun» afirmó que, a pesar de que la leyenda del Arsenal se retiró hace 12 años, sus ingresos actuales están a la altura de los de los jugadores actuales de la Premier League.

Aclaró que Henry gana cerca de 100 000 libras esterlinas a la semana, una cifra que perciben actualmente los jugadores de la Premier League.

Su trabajo en el análisis deportivo, el patrocinio, las inversiones, los contratos editoriales, las apariciones públicas y el sector inmobiliario hacen que los ingresos de este hombre de 48 años sigan estando al nivel de la Premier League.

Las últimas cifras de Cluemere Ltd, la empresa que el astro francés utiliza para sus intereses comerciales, muestran que su empresa cuenta con activos por valor de 931 781 libras esterlinas, incluyendo 833 290 libras esterlinas en efectivo en el banco.

La cartera inmobiliaria de Henry incluye una mansión valorada en 10 millones de libras esterlinas en Hampstead, Londres, y un ático en Nueva York valorado en 12 millones de libras esterlinas.

Es uno de los propietarios del club de fútbol italiano Como, dirigido por su antiguo compañero en el Arsenal, Cesc Fàbregas.

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