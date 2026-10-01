Parece que estos son los últimos días de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa, pues todos los indicios apuntan a un final que se acerca en medio de una crisis, para que "el Don" salga por la puerta estrecha, tras una trayectoria legendaria con "la Brasil de Europa".

¿Por qué el jugador de 41 años no aprovechó las historias de leyendas que eligieron el momento adecuado para poner fin a sus carreras? ¿Por qué no se dio cuenta de que el final a veces es más hermoso cuando llega antes de que te lo imponga la realidad?

Ronaldo vive estos días una crisis con su entrenador y compatriota Jorge Jesus, una crisis que parece extraña, ya que llega con un hombre que muchos pensaban que sería el primer defensor de "el Don" en sus últimos días con la selección.

Desde el nombramiento de Jesus, la afición dijo que Ronaldo había encontrado por fin al entrenador que lo conoce bien, que sabe cómo tratarlo e incluso darle lo que quiere en la última etapa de su carrera internacional.

Pero las tornas cambiaron de repente.

Como si Jesus no fuera el entrenador que llegó al Al Nassr con una llamada de Ronaldo, ni el hombre que colmó de elogios al jugador de 41 años durante toda la temporada pasada, y lo defendió incluso en sus peores momentos, antes de encontrarse hoy en el lado opuesto a él.

Y no sé si hay entretelones que aún desconocemos, especialmente porque Ronaldo dijo que revelaría la verdad en el momento adecuado, pero hay una verdad que "el Don" debería haber comprendido desde hace tiempo: a los 41 años, nadie tiene garantizado seguir siendo el hombre número uno para siempre.

Ni siquiera Cristiano Ronaldo.

El orgullo de Ronaldo

Ronaldo debería haber sabido que sentarse en el banquillo, aunque fuera por un solo partido, no es una ofensa a su historia.

Podía enfadarse, discutir, discrepar con el entrenador, e incluso pedir una explicación de lo ocurrido. Pero la estrella que pasó dos décadas enteras imponiéndose al mundo necesitaba, en sus últimos días, algo más difícil que marcar goles: aceptar que el tiempo ya no juega a su favor.

Y ahí reside precisamente el problema.

Ronaldo dio un mal ejemplo de una estrella legendaria en sus últimos días. La tensión, abandonar la concentración y dejar a la selección en plena crisis, cualesquiera que sean sus verdaderos motivos, puede escribir un último capítulo que no se parece a la trayectoria que él mismo construyó.

Y, por la imagen que se ha visto hasta ahora, lo ocurrido no se parece al final que los admiradores de Ronaldo deseaban para una leyenda de semejante dimensión.

Pero, al mismo tiempo, no estuvo del todo lejos de su manera de afrontar los últimos años de su carrera internacional, en los que persiguió durante mucho tiempo los récords, y ahora su objetivo es el gol número 1000.

La paradoja es que el orgullo que forjó la leyenda de Ronaldo puede ser lo mismo que ahora amenaza su final. Ese orgullo es lo que le hizo negarse a rendirse cuando todos dudaban de él, regresar tras las lesiones, cambiar su estilo de juego, perseguir los números y desafiar al tiempo durante años.

Pero en algún momento puede transformarse de combustible que impulsa a la leyenda hacia adelante, en una atadura que le impide saber cuándo detenerse.

Messi supo cuándo decir "adiós"

En cambio, miren a Lionel Messi.

Es cierto que Messi ya había anunciado su retirada internacional en 2016 tras perder la final de la Copa América, y que luego dio marcha atrás en su decisión, pero el verdadero final llegó de forma completamente distinta.

Tras años de dolor y críticas, Messi condujo a Argentina al Mundial 2022, luego sumó el título de la Copa América, y continuó hasta el Mundial 2026, antes de anunciar su retirada internacional definitiva a los 39 años, tras perder la final del Mundial ante España.

No se retiró porque ya no fuera capaz de jugar. Y no se retiró porque le pidieran que se marchara. Y no esperó a que llegara un entrenador para decirle que otro jugador era mejor que él en un determinado partido.

Se marchó porque sintió que la historia había llegado a su último capítulo. Y ahí reside la diferencia.

Otra de las paradojas es que Messi disputará la próxima semana su partido de despedida ante Benín en el Monumental, en una noche que se convertirá en una celebración del final de una carrera internacional cuyo momento eligió él mismo. Quizá Ronaldo sienta su error al ver ese partido.

Zidane: el final cuya imagen no se completó

Incluso Zinedine Zidane, cuyo final no fue en absoluto ideal, supo que hay un momento en el que uno debe detenerse.

Zidane anunció que el Mundial 2006 sería su último capítulo con Francia, luego ofreció un torneo excepcional, condujo a su país a la final y marcó un gol histórico a lo Panenka, antes de que su historia terminara con la tarjeta roja ante Italia.

Sí, el final fue doloroso. Sí, el cabezazo a Marco Materazzi empañó la última imagen.

Pero Zidane no esperó a convertirse en un jugador marginal, ni esperó a que su permanencia con Francia se convirtiera en una cuestión diaria, ni entró en una batalla para demostrar que todavía merecía su lugar.

Sabía que ese era su último Mundial. Y sabía que había llegado el momento, por eso salió por la puerta grande a los 34 años, y los aficionados de Francia desearon que hubiera continuado algunos años más, especialmente porque entonces era capaz físicamente de ofrecer más.

Pelé: eligió retirarse antes de que lo impusiera el tiempo

En cuanto a Pelé, uno de los más grandes que han tocado un balón de fútbol jamás, ofrece una lección en la que quizá Ronaldo debería haberse detenido mucho tiempo.

Pelé no esperó a convertirse en un jugador corriente con Brasil, ni permitió que los últimos años de su carrera internacional se convirtieran en una batalla sobre si todavía merecía su lugar.

Después de conducir a Brasil al título del Mundial por tercera vez en su historia en 1970, en una de las mejores ediciones que ofreció la selección brasileña, Pelé disputó su último partido internacional en 1971, cuando tenía treinta años.

Podía continuar. Y todavía era capaz de marcar la diferencia. Pero Pelé eligió cerrar la puerta él mismo, después de haber alcanzado una cima que resulta difícil de superar para cualquier jugador.

No esperó a perder su lugar. No esperó a un nuevo entrenador para decidir que su papel se había reducido. Y no esperó a que su participación con Brasil se convirtiera en una pregunta diaria sobre si el tiempo había empezado a derrotarlo.

Pelé eligió el momento él mismo.