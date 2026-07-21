El club Maghreb de Fez se enfrenta a un obstáculo económico que impide completar sus gestiones para fichar al delantero marroquí Youssef En-Nesyri, jugador del Al-Ittihad saudí, durante el actual mercado de fichajes de verano, pese a la existencia de negociaciones entre ambas partes sobre la posibilidad de su regreso al club donde comenzó su trayectoria.

Esto ocurre en un momento en el que el Al-Ittihad trabaja, según informaciones previas, en reordenar su línea ofensiva de cara a la nueva temporada, ya que la directiva del club busca una salida adecuada para En-Nesyri, en paralelo a sus movimientos para fichar a un nuevo delantero que refuerce las filas del equipo y eleve su eficacia ofensiva.

Abdelhak El Marrakchi, miembro del comité de sabios del club Maghreb de Fez, reveló que ya existen negociaciones con el Al-Ittihad para incorporar a En-Nesyri, subrayando que el elevado salario del jugador representa el mayor obstáculo para completar la operación.

El Marrakchi declaró, en unas manifestaciones exclusivas al diario "Arriyadiyah" saudí: "Ya hubo negociaciones para incorporar a Youssef En-Nesyri desde el Al-Ittihad, pero hasta este momento el salario que percibe el jugador se interpone como obstáculo para la operación, y no podemos pagar el salario que él tiene y que recibe en la Roshn League".

El responsable marroquí señaló que la situación de la operación podría cambiar en caso de que En-Nesyri acepte reducir su salario, explicando que la renuncia del jugador a una parte de lo que percibe en la liga saudí podría abrir la puerta a la posibilidad de completar su regreso al Maghreb de Fez.

En-Nesyri se había incorporado al Al-Ittihad en enero de 2026 procedente del Fenerbahçe turco, en medio de grandes esperanzas de que representara un fuerte refuerzo para el ataque del equipo, pero su experiencia con el club de Yeda no transcurrió como se esperaba, lo que llevó a la directiva del Al-Ittihad a reevaluar su futuro antes del inicio de la nueva temporada.

Durante su experiencia con el Al-Ittihad, el delantero marroquí disputó 18 partidos en las distintas competiciones, en los que marcó 8 goles, además de dar una asistencia.