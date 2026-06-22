Un objeto extraño en el armario de Oliisi en el Mundial... y los informes advierten: «Provoca cáncer»

Michael Oliisi, jugador de Francia y del Bayern de Múnich, lleva semanas acaparando la atención del fútbol. Su temporada en Alemania despierta gran interés.

Sin embargo, en las últimas horas la atención se ha centrado en un objeto que se vio en su armario durante la participación de Francia en el Mundial y que ha suscitado una gran polémica.

Según el diario «AS», se hallaron bolsitas de nicotina en su armario, lo que ha generado una gran polémica entre la afición.

Estas bolsitas se colocan entre la encía y el labio y liberan nicotina sintética a través de la mucosa bucal.

Al no contener tabaco, se considera un producto “limpio”.

Además, llevan celulosa, sales, edulcorantes y aromatizantes. Cada bolsita contiene entre 5 y 20 mg de nicotina y su efecto dura de 20 a 60 minutos.

Aunque no llevan tabaco, generan adicción.

Según el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos, citado por el Ministerio de Sanidad español, estas bolsitas contienen sales de nicotina, celulosa microcristalina, carbonato de sodio, otras sales de ácido carbónico, ácido cítrico y diversos aromatizantes.

Aun así, la ausencia de tabaco no elimina el riesgo, pues la nicotina sigue siendo tóxica.

Al extraer la nicotina de la planta pueden aparecer nitrosaminas cancerígenas, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC).

Además, pueden contener contaminantes como formaldehído, acroleína, benceno y metales tóxicos (cadmio, plomo, arsénico).