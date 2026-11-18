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A pocos días del inicio del Mundial sub-17, la selección de Ecuador y todos los grandes clubes europeos han recibido una noticia impactante: su joven capitán se queda fuera del torneo.

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El prometedor futbolista ecuatoriano Deinner Ordóñez, que era objetivo del Barcelona, ha sufrido un duro revés tras causar baja de forma inesperada en la convocatoria de la selección sub-17 de Ecuador para el Mundial por culpa de una lesión, según informó el diario español «Sport».

Deinner Ordóñez es uno de los talentos emergentes de la cantera de Independiente del Valle, que en los últimos años se ha consolidado como una de las academias más destacadas de Sudamérica y ha formado a numerosas grandes estrellas.

Este lateral derecho de 17 años posee unas condiciones físicas excelentes, con 1,88 metros de estatura, además de una gran calidad técnica, y destaca por la precisión de sus pases y su capacidad de liderazgo sobre el terreno de juego.

Ordóñez es el capitán de la selección sub-17 de Ecuador y estaba llamado a ser una de las estrellas del Mundial sub-17, que arranca el próximo jueves en Catar y se prolongará hasta el 13 de diciembre.

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Sin embargo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció la baja del defensa por lesión, sin precisar la naturaleza de la misma, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre el tiempo que estará fuera y la fecha de su regreso a los terrenos de juego.

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Ordóñez estaba en el punto de mira de todos los grandes clubes europeos, incluido el Barcelona, que rastrea con gran intensidad el mercado sudamericano en busca de jóvenes talentos capaces de liderar el futuro.

Su poderosa complexión física, su velocidad y su fortaleza en los duelos lo convierten en un prometedor defensa moderno, que encaja a la perfección con el perfil que busca el cuerpo técnico del Barcelona para el centro de la zaga.

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Pero el Chelsea se adelantó a todos al cerrar la operación: el club inglés alcanzó un acuerdo con Independiente del Valle el pasado mes de noviembre, cuando el jugador tenía solo 16 años.

Su hoja de ruta profesional indica que, en cuanto cumpla los 18 años, algo que sucederá en octubre del año que viene, se trasladará a Europa, es decir, durante el mercado de invierno de 2028.

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Llegado ese momento, la dirección deportiva del Chelsea decidirá cuál es el camino más adecuado para él: incorporarlo a la academia juvenil del Chelsea o enviarlo a ganar experiencia en su club satélite, el Racing Estrasburgo, en la liga francesa.

Ante la inestabilidad que vive el Chelsea y la falta de una estrategia deportiva definida, ya que todos los activos del club están a la venta, los técnicos de otros clubes europeos han mostrado un gran interés en ver a Deinner Ordóñez en un torneo de primer nivel como el Mundial sub-17.

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El defensa, que siempre ha sido un gran talento, acumula una amplia experiencia incluso con la selección sub-20, con la que debutó con solo 15 años, un dato que revela la magnitud de su precocidad.

Es el tercer futbolista ecuatoriano que se incorpora al Chelsea en los últimos años, después de Moisés Caicedo, por quien el club pagó 116 millones de euros al Brighton en 2023, y de Kendry Páez, otra prometedora joya que estuvo en el radar del Barcelona.

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Páez afronta un futuro incierto a sus 19 años: tras su paso por el Racing Estrasburgo y una cesión fallida a River Plate, ahora juega con el sub-21 del Chelsea y podría encontrar nuevo equipo en enero, ya que el Celtic, el Birmingham City y el Blackburn Rovers se han interesado por él.

Deinner Ordóñez es un jugador con un potencial enorme, que reúne las condiciones para convertirse en uno de los mejores defensas de su generación y seguir los pasos de sus compatriotas Willian Pacho, a quien Luis Enrique ha llevado a conquistar dos títulos de la Liga de Campeones, y Piero Hincapié, que ahora juega en el Arsenal de Arteta.

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Ambos se formaron en las categorías inferiores de Independiente del Valle, por lo que todos esperan que Ordóñez regrese pronto para dar continuidad a la exitosa trayectoria ecuatoriana en Europa.