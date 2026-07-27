¿Un nuevo Yamal?: el joven jugador del Barcelona deslumbra a Flick y le espera una sorpresa

Ibrahima Toncará, centrocampista internacional español de origen gambiano, continúa despertando admiración en la concentración de pretemporada del Barcelona de cara a la nueva campaña, pese a que aún no ha cumplido los 16 años, convirtiéndose en el único nacido en 2010 dentro del grupo del técnico alemán Hansi Flick, en una señal contundente de la posibilidad de que permanezca con el primer equipo en lugar de jugar con el filial, como estaba previsto.

El diario catalán "Sport" señaló que, según fuentes cercanas al club catalán, Flick no dudó en incorporar a Toncará a un amplio grupo de jugadores jóvenes que iniciaron el período de preparación para la temporada con el primer equipo; el joven futbolista deslumbró a todos con su impresionante constitución física, además de sus habilidades técnicas y su fortaleza física, lo que dejó a más de un jugador del primer equipo, que no habían compartido con él muchos entrenamientos, sumamente sorprendidos por su nivel.

3 minutos suficientes

Toncará aprovechó el primer partido amistoso del Barcelona antes del comienzo de la temporada para demostrar su valía, al marcar el tercer gol de los blaugrana en la victoria ante el CE Europa (4-1) el pasado viernes, después de recibir un pase de Àlex González y arrancar para batir la portería de manera asombrosa pese a la estricta vigilancia defensiva.

Lo más destacado es que el gol llegó apenas 3 minutos después de su entrada al terreno de juego en el estadio Tito Vilanova, donde Flick realizó cambios generales en la alineación tras el descanso, en confirmación del notable impacto que había mostrado el joven jugador en los entrenamientos anteriores, lo que llevó al entrenador alemán a darle la oportunidad de forma temprana.

La permanencia es posible

Toncará es plenamente consciente de que el camino que tiene por delante es largo, y de que, en principio, está previsto que juegue esta temporada con el filial, pero su llamativa actuación en la concentración de pretemporada ha dejado todas las opciones abiertas, incluida la posibilidad de que permanezca con el primer equipo, especialmente ante la lesión de algunos jugadores (Ronald Araújo, Alejandro Baldé y Fermín) y la inminente cesión de Marc-André ter Stegen al Ajax de Ámsterdam.

El Barcelona se prepara actualmente para una gira de pretemporada en Inglaterra, donde Flick planea mantener la columna vertebral del equipo titular que le ha acompañado desde el inicio del período de preparación para la temporada, dada la continuada ausencia del resto de los internacionales (todos los jugadores españoles, Koundé y Gordon) por vacaciones tras el Mundial 2026.

Las fuentes aseguraron que Flick seguirá con toda seguridad observando de cerca a Toncará durante la gira de pretemporada, aunque todavía necesita aprender mucho, como es de esperar a esta edad, pero posee un potencial enorme que lo convierte en el gran talento venidero de la academia de La Masia, que sin duda continuará copando titulares de prensa durante el próximo período.

Cabe recordar que Toncará es el jugador más joven del grupo actual que se prepara para la nueva temporada, pero su fuerte constitución física y sus altas habilidades técnicas le han hecho superar a numerosos jugadores de mayor edad, en una clara señal de que el Barcelona podría tener ante sí a una nueva estrella emergente de la célebre fábrica de talentos de La Masia.