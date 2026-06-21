Un nuevo revés para Infantino: el sueño de ampliar el Mundial a 64 equipos entra en un túnel oscuro

El plan de ampliar el Mundial 2030 de 48 a 64 equipos tropieza con graves obstáculos tras el rechazo de la UEFA y la Confederación Asiática, un golpe para Gianni Infantino justo antes de las elecciones de la FIFA.

Según el canal francés «RMC Sport», el proyecto impulsado por el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, con el respaldo de Argentina, Paraguay y Uruguay, ha perdido impulso pese al respaldo inicial de Infantino en septiembre.

Domínguez propuso la idea para celebrar el centenario del torneo, e Infantino declaró: «Quiero respaldar las palabras de Alejandro. Nos ha animado a todos a pensar en cómo celebrar este torneo como se merece. Por lo tanto, cualquier idea merece ser estudiada».

Tras casi un año, su postura parece ambigua: busca el respaldo de todos de cara a la reelección, aunque algunos en la FIFA ven en su silencio una falta de convicción.

Los anfitriones de 2030 (España, Portugal y Marruecos) rechazan modificaciones, pues ya están en la fase final de planificación. La FIFA ve la idea como una táctica sudamericana para conseguir más partidos.

La UEFA, liderada por Aleksander Čeferin, encabeza la oposición al considerar que alteraría los calendarios hasta 2030, mientras que la Federación Asiática de Fútbol muestra recelo.

A un año de las elecciones presidenciales de la FIFA, Infantino parece poco motivado para impulsar un cambio tan radical, sobre todo tras las críticas a la actual edición con 48 equipos.