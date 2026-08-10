La portuguesa Kika Nazareth, jugadora del primer equipo de fútbol femenino del Barcelona, estará ausente de los terrenos de juego durante aproximadamente 4 semanas tras sufrir una lesión en la parte posterior del músculo isquiotibial del muslo izquierdo.

El club catalán confirmó el lunes, a través de un comunicado médico oficial, que Kika se sometió a las pruebas médicas tras su regreso de la concentración de entrenamiento en Andorra, las cuales confirmaron el alcance de la lesión que le impidió participar en las últimas sesiones de entrenamiento con sus compañeras, pese a estar presente con el equipo.

Periodo de recuperación estimado

El Barcelona fijó un periodo de recuperación estimado de 4 semanas, subrayando que este estará sujeto a la evolución clínica y funcional de la jugadora, lo que significa que la fecha real de regreso podría cambiar en función de la respuesta del cuerpo al tratamiento y al programa de rehabilitación.

Un nuevo revés

Esta lesión representa un nuevo revés para Kika Nazareth, que afrontaba el periodo de preparación con el objetivo de lograr la continuidad que no pudo conseguir en sus dos primeras temporadas con el Barcelona debido a repetidos problemas físicos.

La jugadora portuguesa sufrió una grave lesión que provocó su ausencia en las últimas etapas de la temporada 2024-25, además de otras lesiones menores la temporada pasada que limitaron su participación regular con el equipo, lo que afectó a su capacidad para imponerse como una pieza fundamental en el once.

Un nuevo camino de recuperación

Kika debe ahora comenzar de nuevo el proceso de recuperación y trabajar para volver de forma gradual a la dinámica del equipo, en un momento en el que el Barcelona se prepara para el arranque de una nueva temporada en la que aspira a defender sus títulos nacionales y europeos.

La jugadora portuguesa espera que esta sea la última vez que afronta problemas físicos y poder regresar con fuerza para ofrecer el nivel que mostró antes de la serie de lesiones que ha interrumpido su trayectoria con el club catalán.