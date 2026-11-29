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Reina la preocupación en el París Saint-Germain después de que su director deportivo, Luis Campos, anunciara que atraviesa problemas de salud.

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Según informa el diario Sport, Luis Campos decidió romper su silencio con una publicación en su cuenta oficial de la red social X, después de que sus ausencias en los tres últimos partidos, ante el Lorient, la Roma y el Niza, despertaran numerosas preguntas entre la afición del club francés.

En su comunicado, Campos admitió que atraviesa un periodo muy difícil, aunque al mismo tiempo quiso tranquilizar a todos sobre su capacidad para seguir desempeñando sus responsabilidades profesionales, de gran importancia para el París Saint-Germain.

«Estoy pasando por momentos difíciles. Uno de los motivos tiene que ver con un problema de salud personal, pero eso no me impide trabajar y dar lo mejor de mí en el desempeño de mis funciones profesionales», afirmó el dirigente portugués, que subrayó que sigue plenamente comprometido con su trabajo en el club pese a los problemas personales que afronta.

Luis Campos también reveló que tuvo que someterse a tratamientos médicos en las últimas semanas, unas circunstancias que le exigieron un gran esfuerzo físico y mental.

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«Tras reflexionar después de los duros tratamientos iniciales, logré encontrar el equilibrio necesario para recuperarme y seguir rindiendo a buen nivel. No ha sido fácil», reconoció.

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Luis Campos evitó dar detalles sobre el problema de salud que padece, ya que su mensaje se centró en dar las gracias a todos los que le han brindado su apoyo en los últimos días y en destacar lo importante que es sentir que hay personas a su lado en esta etapa.

El dirigente portugués quiso subrayar especialmente el apoyo del presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, y del entrenador, Luis Enrique, así como de sus respectivos equipos de trabajo, además de la colaboración de Olivier Janier y del resto de trabajadores que desempeñan sus funciones a diario en las instalaciones deportivas del club.

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También dio las gracias a los jugadores de la plantilla, que, según explicó, no han dejado de mostrarle su cariño a través de mensajes y visitas personales.

Campos aseguró que esas muestras de afecto le han dado buena parte de la energía que necesitaba para seguir haciendo frente a las dificultades.

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«¡Qué equipo tan extraordinario! Juntos, he sentido la fuerza necesaria para superar el obstáculo que la vida puso en mi camino. Y ya estoy a punto de superarlo», dijo.

Luis Campos cerró su comunicado con un «Lo que no te mata te hace más fuerte», dando a entender, según sus propias palabras, que está cerca de dejar atrás esta difícil etapa.

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La noticia llega en un buen momento deportivo para el París Saint-Germain, que se impuso por 2-0 al Lorient en la Ligue 1.

Sin embargo, lejos del fútbol, el estado de salud de su director deportivo se ha convertido en una de las principales fuentes de preocupación dentro del club y en su entorno.