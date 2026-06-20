Un nuevo paso del Real Madrid para fichar a Bouadi

El Real Madrid ha avanzado en el fichaje del centrocampista marroquí Ayoub Bouadi, del Lille.

Antes del Mundial 2026 ya se le vinculaba con varios clubes de la Premier League, el Real Madrid y el París Saint-Germain.

El interés madridista creció tras su gran partido contra Brasil en la primera jornada del Mundial.

Robin Martín, periodista de «AS», tuiteó: «Ayer había gente del Real Madrid en Boston viendo a Ayoub Bouadi en el partido entre Escocia y Marruecos».

Bouadi ha ayudado a Marruecos a sumar 4 puntos en las dos primeras jornadas, lo que sitúa a los Leones del Atlas cerca de la siguiente ronda.

Si Marruecos lidera su grupo, jugará el 29 de junio ante el segundo del grupo 6 (Países Bajos, Suecia, Japón o Túnez).

Si pasa como segundo, jugará el 30 de junio contra el primero de ese grupo.

Si pierde con Escocia y avanza como uno de los mejores terceros, jugará el 1 de julio ante el líder del grupo 9 (Francia, Noruega, Irak, Senegal) o el 2 contra México, ya clasificado como primero del grupo 1.

En ese caso, el 1 de julio se mediría al primero del Grupo 9 (Francia, Noruega, Irak y Senegal) o a México, ya clasificado como líder del Grupo 1.