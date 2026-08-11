En un movimiento que confirma el regreso con fuerza del Al-Riyadh al primer plano en la Roshn Saudi League, la directiva de la "escuela del centro" cerró una de las operaciones más destacadas del mercado de fichajes de verano, con la contratación de la estrella internacional egipcia Mahmoud Hassan Trezeguet.

Fuentes cercanas al Al-Riyadh señalaron al diario saudí "Arriyadiyah" que la directiva del club recibió la aprobación de la Liga de Fútbol Profesional para completar la operación, y que ya firmó con el extremo egipcio, a la espera de que el anuncio oficial se realice en las próximas horas, una vez que el club haya cumplido con los requisitos de inscripción.

Este paso llegó después de que el club, presidido por Bandar Al-Muqeel, recibiera el certificado de "solvencia financiera" el pasado jueves, tras cumplir con todas las condiciones que establece la liga, quedando así oficialmente habilitado para inscribir a sus nuevos jugadores en la lista del primer equipo.

Trezeguet, de 31 años, había finalizado su contrato con el Al-Ahly egipcio el mes pasado, para incorporarse al Al-Riyadh como agente libre, tras una larga trayectoria profesional que se extendió durante diez años.

El extremo egipcio cuenta con un historial profesional repleto de experiencias, ya que defendió las camisetas del Aston Villa inglés, del Trabzonspor, el Kasımpaşa y el İstanbul Başakşehir en Turquía, del Anderlecht y el Mouscron en Bélgica, y del Al-Rayyan catarí.

Ello antes de regresar el pasado verano a su club de origen, el Al-Ahly, en cuyas categorías inferiores se formó y desde donde ascendió al primer equipo en 2012.

Comenzó su etapa en el extranjero en 2015 a través de la puerta del Anderlecht belga en calidad de cedido, antes de que el club adquiriera su contrato.