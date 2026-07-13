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Karim Malim

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Un nuevo giro en el fútbol egipcio: los clubes con gran base de aficionados entran en la era de la inversión

ENPPI
Petrojet
Egipto

Un nuevo proyecto para revitalizar los clubes populares

El fútbol egipcio avanza hacia la profesionalización y la inversión. El Ministerio de Juventud y Deportes lanzó una iniciativa para que los clubes con más afición creen empresas especializadas en gestionar y financiar el fútbol, en línea con la estrategia estatal de optimizar los activos deportivos y lograr la sostenibilidad financiera.

En línea con las directrices del presidente Abdel Fattah al-Sisi de apoyar a estos clubes y optimizar sus recursos, El ministro de Juventud y Deporte, Jawhar Nabil, presidió la firma de dos memorandos entre varios clubes, con la asistencia del diputado Ahmed Diab, presidente de la Asociación de Clubes Profesionales Egipcios y de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado.

Se firmó un memorando entre el Club Deportivo Al-Sharqia y el Club ENPPI, y otra entre el Club Nacional de Suez y el Club Petrojet. Estas memorándums preceden la creación de dos empresas de servicios deportivos que gestionarán, operarán e invertirán en el fútbol, con el fin de mejorar la eficiencia técnica y administrativa, garantizar la sostenibilidad financiera y potenciar la competitividad de los clubes.

El ministro de Juventud y Deportes, Jawhar Nabil, destacó que estos acuerdos cumplen las directrices del presidente Abdel Fattah al-Sisi de apoyar a los clubes populares y potenciar la inversión deportiva, y constituyen un paso clave hacia una gestión profesional del fútbol, alineada con la visión de desarrollo deportivo del Estado.

El ministro agradeció a la Federación Egipcia de Fútbol, liderada por el ingeniero Hani Abu Rida, y garantizó apoyo técnico y jurídico continuo para crear estas empresas y mejorar la competitividad de los clubes.

Ahmed Diab destacó que estas cartas consolidan la gestión profesional y optimizan los recursos de los clubes.

La nota de entendimiento entre Montakhab de Suez y Petrojet la firmaron Moataz Selim y Samah Mabrouk, presidentes de ambos clubes, respectivamente. La de Al-Sharqia y ENPPI la rubricaron Ayman Al-Shariai, presidente de ENPPI, y el Dr. Hamdi Marzouk, presidente del Club Al-Sharqia, con la presencia de varios dirigentes del Ministerio de Juventud y Deportes y responsables de los clubes.

Al cierre de la ceremonia, los representantes de los cuatro clubes agradecieron el respaldo del Estado, a través del Ministerio, y destacaron que estos documentos inician una etapa de cooperación e inversión previa a la constitución de las dos empresas de servicios deportivos. de acuerdo con la Ley del Deporte, para construir un modelo profesional sostenible que potencie el fútbol egipcio.

Informes indican que Al-Sharqia y ENPPI crearán la empresa «Al-Sharqia ENPPI de Fútbol», con 51 % para ENPPI y 49 % para Al-Sharqia. Además, se adecuará el estadio de la Universidad de Zagazig para que el equipo juegue en la Primera División egipcia.

La licencia del Club Al-Sharqia quedará suspendida en la Segunda División, mientras que el resto de disciplinas deportivas del club continuará con normalidad bajo el nombre de Al-Sharqia. Una comisión técnica evaluará a los jugadores del primer equipo y de las categorías inferiores para seleccionar a los que participarán en el nuevo proyecto.

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