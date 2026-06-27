Un nuevo gigante se ha sumado a la puja por fichar a la joya marroquí Ayoub Bouadi, estrella del centro del campo del Lille francés; Sus actuaciones con los «Leones del Atlas» en la fase final del Mundial 2026 han consolidado su fama como uno de los talentos más prometedores de su generación, gracias a su madurez y seguridad en los partidos clave; Unas actuaciones que no pasaron desapercibidas y que despertaron el interés de los clubes europeos más prestigiosos.

El Mundial 2026 elevó su cotización y lo convirtió en uno de los grandes descubrimientos del torneo. Su serenidad y capacidad para manejar el partido en momentos clave han elevado su valor de mercado a cifras astronómicas, y todo indica que su salida del Lille es solo cuestión de tiempo en este mercado de verano.

En las últimas semanas lo han seguido de cerca PSG, Real Madrid, Liverpool, Manchester United y Arsenal. Su nombre es uno de los más codiciados del mercado, y la directiva del Lille sabe que resistirse a las ofertas de los gigantes europeos será complicado.

Según Foot Mercato, el Manchester City se ha unido a la puja y sigue de cerca al jugador, impresionado por sus cualidades. Según el diario «Marca», ya ha habido contactos directos entre los responsables del City y la directiva del Lille, lo que refleja la seriedad del campeón de Inglaterra.

Su enorme poderío financiero le otorga argumentos sólidos para convencer al club francés y al jugador. Aunque la competencia será feroz, los «Citizens» planean jugar sus cartas hasta el final. si Bouadi sigue brillando en el Mundial, la pugna por su fichaje estallará en las próximas semanas y desatará una guerra de traspasos entre los gigantes europeos.