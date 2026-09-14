Un nuevo fichaje inicia el camino del Al-Ahli para defender su título en la élite de Asia y el regreso del "rebelde"

El neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli saudí, decidió devolver a su jugador rebelde al once titular en el primer partido del equipo en la Liga de Campeones de la AFC Elite, mientras que un nuevo fichaje aparece por primera vez con "el Refinado".

El Al-Ahli recibe a su rival, el Pakhtakor uzbeko, este lunes, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la primera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Pusic reveló el once titular del conjunto de Yeda, en el que figura la participación como titular del brasileño Matheus Gonçalves, después de haber quedado fuera de sus planes desde su llegada al banquillo técnico.

Gonçalves había expresado su descontento tras ser excluido de la convocatoria del Al-Ahli en el último partido contra el Al-Hazem en la Liga Roshn saudí, cuando colocó una imagen negra en su cuenta en el sitio "X" y eliminó sus fotos con la camiseta de "el Refinado" del sitio "Instagram".

La estrella brasileña volverá a jugar junto a su compatriota Wenderson Galeno y Saleh Abu Al-Shamat, por detrás del delantero inglés Ivan Toney en la línea de ataque.

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Por su parte, el técnico neerlandés decidió apostar por su nuevo jugador francés Ibrahima Diaby en el once titular por primera vez, tras su traspaso al equipo procedente del Cercle Brujas belga durante el pasado mercado de fichajes de verano.

Diaby jugará en el centro del campo junto al otro recién llegado del club Al-Fateh, Nayef Masoud, por delante de la línea defensiva de cuatro compuesta por Saeed Baatiyah, el turco Merih Demiral, Rayan Hamed y Saad Bilaid.

Este será el primer partido del Al-Ahli en la edición actual de la Liga de Campeones de la AFC Elite, en la que busca conservar el título que conquistó en las dos ediciones pasadas por primera vez en su historia.

"El Refinado" disputa ese partido sin muchas de sus estrellas anteriores que lo llevaron a lograr los dos últimos títulos, encabezadas por el extremo argelino Riyad Mahrez y el centrocampista marfileño Franck Kessié, además del entrenador alemán Matthias Jaissle.

La alineación del Al-Ahli fue la siguiente: