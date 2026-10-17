El portal "Archivo VAR", especializado en el análisis de las acciones arbitrales, zanjó la polémica en torno a la jugada de la mano durante el enfrentamiento entre el Barcelona y el Real Betis, en la novena jornada de LaLiga, al confirmar que la infracción estuvo bien señalada por la posición antinatural del brazo del jugador.

El portal explicó que el balón impactó en el brazo del jugador en una posición que infringe las normas sobre las manos, lo que obliga a señalar la infracción, y señaló que el criterio de evaluación en esta acción no está relacionado con un cambio en la trayectoria del balón ni con la influencia del contacto en el control del mismo, sino con la posición del brazo en el momento en que el balón impacta con él.

Por su parte, Iturralde González, excolegiado y analista arbitral de la emisora "Cadena SER", confirmó el acierto de la decisión de anular el gol, al aclarar que la mano se produjo en la misma jugada y que, por tanto, obliga a anular el gol conforme a las instrucciones arbitrales en vigor.

En este mismo contexto, el partido vivió otra polémica arbitral relacionada con el gol del empate que anotó el Real Betis en el minuto 27, cuando Valentín Gómez se elevó para remachar de cabeza un centro dentro del área pequeña, tras un saque de esquina que la defensa del Barcelona no logró despejar como era debido.

Las imágenes mostraron un contacto entre el brazo del defensa del Betis y la espalda de Xavi Espart durante el salto, lo que llevó a varios aficionados del Barcelona a reclamar que se señalara falta contra el autor del gol.

Sin embargo, el árbitro De Burgos Bengoetxea no señaló infracción alguna ni intervino para revisar la acción, mientras que Jota Jordi, analista del programa "El Chiringuito", consideró que el gol debía haberse anulado por la existencia de un empujón evidente.