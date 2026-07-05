Un nuevo dilema para Tuchel antes del partido contra México

El alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, tiene un nuevo dilema con la alineación para el partido contra México, que se jugará en la madrugada del lunes en el Estadio Azteca, en los octavos de final del Mundial 2026.

El ganador se medirá en cuartos al vencedor del Brasil-Noruega de este domingo.

Según The Sun, el lateral Jedd Spence arrastra una lesión y probablemente no será titular.

La baja de Spence, que puede actuar como lateral derecho o izquierdo, complica aún más las cosas, ya que Reece James sigue lesionado.

Tuchel descartó usar a Declan Rice como lateral derecho, lo que abre la puerta a que Jarell Quansah, recién recuperado de una lesión, vuelva al once.

Kwansa, estrella de 23 años del Bayer Leverkusen, se perdió la victoria ante la República Democrática del Congo (2-1) tras lesionarse el tobillo contra Panamá en la última jornada de grupos.

Rice, que jugará con dolor ante México, ocupó el lateral derecho en los minutos finales ante Congo.

En declaraciones a ITV antes del partido, Tuchel aclaró: «No, es una opción para el final si necesitamos ser más ofensivos».

Y añadió: «Pero volverá al centro del campo. Tenemos buenas opciones».