La Confederación Africana de Fútbol (CAF) se encamina a dar marcha atrás en su plan de celebrar la Copa Africana de Naciones cada 4 años en lugar de cada dos, en un nuevo giro que podría redibujar el futuro del torneo continental.

El diario británico The Guardian señaló que la Confederación Africana estudia volver al sistema anterior, de modo que el torneo se dispute cada dos años, y se espera que se someta a votación la propuesta durante la reunión del Comité Ejecutivo de la CAF en Cabo Verde.

La idea de convertir el torneo en un sistema que se dispute una vez cada 4 años había provocado amplias críticas, dada la gran relevancia que ocupa la Copa Africana de Naciones en el calendario del fútbol del continente, además de su importancia para la afición y las selecciones nacionales.

Los detractores consideraron que alargar el periodo entre ediciones podría afectar negativamente a la presencia de las selecciones africanas en el escenario internacional, reducir los ingresos vinculados al torneo y privar a la afición de su cita continental más destacada cada dos años.

Motsepe confirma que se estudia el regreso al sistema anterior

Por su parte, Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana, confirmó que el regreso a la organización de la Copa Africana de Naciones cada dos años se encuentra, en efecto, en estudio.

Motsepe declaró este viernes, durante una reunión de la Confederación Africana en Cabo Verde, según destacó la cadena francesa Foot Mercato: "Estamos estudiando la posibilidad de volver a celebrar la Copa Africana de Naciones cada dos años. Este asunto se encuentra actualmente en estudio".

Las declaraciones del presidente de la CAF representan un cambio en la postura de la Confederación, después de que anunciara el pasado diciembre la modificación del sistema para celebrar el torneo cada 4 años a partir de 2028.

La edición de 2027 está prevista entre el 19 de junio y el 17 de julio del próximo año en Tanzania, Kenia y Uganda. Y hasta la redacción de estas líneas, la CAF no tiene intención de trasladar ni aplazar el torneo, según declaraciones de Luxolo September, portavoz de prensa de la Confederación, a Kooora hace unos días.