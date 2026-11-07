Un nombre marroquí inesperado en la lista del París: Enrique prepara la sorpresa

El joven marroquí Younes Ider está a las puertas de disputar sus primeros minutos con el primer equipo del Paris Saint-Germain, después de que el español Luis Enrique, técnico del conjunto, decidiera incluirlo en la lista preparada para enfrentarse al Troyes, este sábado, en el marco de la décima jornada de la liga francesa.

La convocatoria del club parisino reveló la presencia de Ider por primera vez entre los jugadores del primer equipo, en un paso que refleja el seguimiento del cuerpo técnico a la evolución del jugador de 18 años, después de ofrecer actuaciones destacadas con el filial durante el último periodo.

La oportunidad llegó en un momento oportuno para el jugador marroquí, coincidiendo con la decisión de Luis Enrique de dar descanso a algunos elementos titulares y ofrecer un mayor margen a los jóvenes talentos para conseguir la ocasión de aparecer, lo que abrió la puerta a Ider para unirse al grupo.

En contrapartida, el marroquí Achraf Hakimi se ausenta del duelo ante el Troyes por decisión del cuerpo técnico, tras acordarse darle descanso hasta el próximo parón internacional, dejando vacante el puesto marroquí en la lista del equipo con la ausencia del lateral titular, mientras aparece el nombre de Ider por primera vez.

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La importancia del paso no se limita a la presencia del jugador en la lista del primer equipo, sino que representa la culminación de una etapa de evolución dentro de la academia del club parisino, y un acercamiento a cumplir el sueño de participar con uno de los mayores clubes de Europa, en caso de que Luis Enrique le conceda la oportunidad de aparecer durante el partido.

Ider cuenta con un historial internacional con las selecciones marroquíes de categorías inferiores, tras vestir la camiseta de Marruecos en diferentes etapas de edad, hasta llegar a la selección sub-18, continuando así llamando la atención como uno de los talentos en los que se apuesta para el futuro del fútbol marroquí.

El duelo ante el Troyes sigue siendo una oportunidad excepcional para el joven jugador de convertir su primera convocatoria en un inicio real con el primer equipo, y de confirmar su capacidad para competir en las filas del Paris Saint-Germain.