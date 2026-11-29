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El USM Alger argelino y el CS Sfaxien tunecino arrancaron de forma ideal su andadura en la fase de grupos de la Copa Confederación de la CAF, después de que ambos sumaran dos valiosas victorias en la jornada inaugural, gracias a un gol en el tramo final de Ahmed Khaldi y a la aportación decisiva del internacional Ali Maâloul, que guio al conjunto tunecino a los tres puntos.

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La primera jornada del Grupo D dejó el triunfo del USM Alger, que superó el obstáculo del Real Bamako maliense, mientras que el CS Sfaxien arrancó una importante victoria ante el Black Bulls mozambiqueño. Así, ambos equipos comparten pronto el liderato del grupo y lanzan un mensaje contundente a sus rivales sobre sus aspiraciones de pelear por el billete a la siguiente ronda.

El USM Alger argelino inauguró su andadura en la fase de grupos con una valiosa victoria por 1-0 ante su visitante, el Real Bamako maliense, en el duelo que ambos disputaron el domingo por la noche en el Estadio Olímpico 5 de Julio, correspondiente a la primera jornada de la Copa Confederación de la CAF.

Pese a la superioridad del equipo local y a su deseo de resolver el partido pronto, el empate sin goles se mantuvo en el marcador durante mucho tiempo, ante la resistencia del conjunto maliense y sus esfuerzos por frenar el peligro del USM Alger, que buscaba una grieta en la defensa rival para lograr el gol que le diera un inicio ideal en el torneo continental.

El conjunto argelino tuvo que esperar hasta el minuto 80 para traducir sus intentos en el gol de la victoria, cuando Ahmed Khaldi perforó la portería del Real Bamako, dio a su equipo tres puntos valiosísimos y le evitó entrar en cálculos complicados en los últimos minutos.

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El tanto premió la insistencia del USM Alger por ganar ante su afición y supone un importante impulso anímico para el equipo antes de continuar su recorrido en la fase de grupos, sobre todo porque sumar los tres puntos en la jornada inaugural es un paso importante para pelear por el primer puesto del grupo.

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Lamine N'Diaye, director técnico del USM Alger, apostó por una alineación con Oussama Benbot bajo palos y, por delante, en defensa, Rayane Mahrouz, Achraf Abada, Chi Malone y Haithem Loucif.

En el centro del campo jugaron Aimé Tendeng, Dirar Bensaadallah y Abderaouf Benguit, mientras que el tridente ofensivo lo formaron Ahmed Khaldi, Mohamed Amine Ramdaoui y Djilas Djenaoui.

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Por su parte, el Real Bamako saltó al campo con Youssouf Koïta en la portería y, por delante, Émile Koné, Sissoko, Maïga y Keïta en defensa, mientras que el centro del campo lo integraron Diallo, André Kamaté y Diallo.

En ataque, Bai Ba, director técnico del conjunto maliense, confió en Fousseni Tangara, Aboubacar Junior Traoré y Coulibaly, pero los intentos de su equipo no le evitaron salir derrotado de Argelia.

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Ali Maâloul guía al CS Sfaxien hacia una valiosa victoria

En otro duelo del Grupo A, el CS Sfaxien tunecino inauguró su andadura en el torneo con una importante victoria por 1-0 ante el Black Bulls mozambiqueño, en el encuentro que ambos equipos disputaron en territorio tunecino.

El internacional Ali Maâloul fue la clave del triunfo del conjunto tunecino, al anotar el único gol del partido en el minuto 33 desde el punto de penalti, en una pena máxima que el árbitro señaló a favor del equipo local y que el capitán del CS Sfaxien transformó con acierto para poner a los suyos por delante.

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El gol de Maâloul dio a los locales una ventaja temprana que les ayudó a controlar el ritmo del partido y a gestionar los intentos del rival por igualar, antes de que el equipo mantuviera su ventaja hasta el pitido final.

Con esta victoria, el CS Sfaxien sumó sus tres primeros puntos en su andadura continental bajo la dirección de su entrenador, Mohamed Kouki, aprovechando el factor campo y el apoyo de su afición, y firmó un arranque positivo que refuerza sus aspiraciones de pelear por el pase a la siguiente ronda.

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El USM Alger y el CS Sfaxien, líderes

Tras los resultados de la jornada inaugural, el USM Alger y el CS Sfaxien comparten el liderato del Grupo A con tres puntos cada uno, con ventaja para el conjunto argelino por diferencia de goles, mientras que el Black Bulls y el Real Bamako siguen sin puntuar, en la tercera y la cuarta posición, respectivamente.

En otro duelo de la Copa Confederación de la CAF, el Maniema Union se impuso por 2-0 al Singida Black Stars, en el partido disputado el domingo por la noche en el Estadio de los Mártires, con lo que el conjunto congoleño firmó un inicio positivo en su andadura en el torneo.