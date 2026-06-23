«Un niño mimado y traidor»... La afición del Atlético arremete contra Álvarez con un comunicado incendiario

Las declaraciones de Julián Álvarez, en las que anunció su deseo de abandonar el Atlético de Madrid, provocaron indignación en el club y entre su afición. Tras el partido de Argentina contra Austria en el Mundial, afirmó: «La mejor opción para todos es que me vaya; quiero cumplir mi sueño», en clara alusión a su deseo de fichar por el Barcelona o el Real Madrid.

La directiva rojiblanca respondió con enfado, acusó al Barcelona de presionar al jugador e amenazó con llevar el caso a la FIFA.

La afición respondió: la Federación Internacional de Peñas del Atlético de Madrid publicó un duro comunicado en sus redes que comenzaba así: «Álvarez actúa como un niño mimado con menos razón que una piedra y como un traidor al compararse con Courtois o Hugo Sánchez».

Las peñas exigieron a la directiva que actuara con firmeza y concluyeron: «Ahora debe tratarse como se merece: o paga la cláusula completa o va al banquillo. Si la directiva no le pone en su sitio, nos sentiremos doblemente traicionados».

Álvarez tiene un contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones. La directiva colchonera se aferra a esa cifra y asegura que el jugador no está en venta, mientras él insiste en que marcharse es lo mejor para todos.