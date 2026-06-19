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Mexico v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

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Un muro de acero... El Barcelona sigue de cerca a una promesa mundialista

Fichajes
Barcelona
Primera División
World Cup
L. Herrington
Colorado Rapids
Australia

El FC Barcelona sigue explorando el mercado de jóvenes talentos de la Copa del Mundo 2026 para reforzar su proyecto de futuro. 

El último nombre en sumarse a la lista es el del defensa australiano Lucas Harrington, de 18 años, que juega en el Colorado Rapids de la MLS.

Según Sport, el Barcelona sigue de cerca su rendimiento; mide 1,93 metros.

En abril se reunió con su entorno para valorar su fichaje, lo que confirma un interés real y documentado.

Medios estadounidenses aseguran que el Barça ofreció 10 millones de euros, oferta que fue rechazada. 

El club estadounidense lo valora en más de 20 millones.

Su robustez y nivel de juego ya llaman la atención en Australia. 

A pesar de su juventud, ya ha jugado cuatro partidos con la selección absoluta de Australia y ahora disputa el Mundial.

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