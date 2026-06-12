«Un muerto y tres heridos»... Un terrible accidente sacude la sede de Messi y sus compañeros

Una persona murió y otras tres resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este viernes cerca de la residencia de la selección argentina de fútbol, participante en el Mundial 2026, al sur de Kansas City, lo que generó gran preocupación al inicio del torneo.

Según Fox Four, la policía de Kansas City respondió a un aviso de tiroteo en Old Santa Fe Road y halló a un adolescente muerto por bala en un edificio residencial. y otros tres heridos, uno de ellos grave.

La policía detuvo a un sospechoso en el lugar, sin que se le hayan imputado cargos oficiales hasta ahora. Los investigadores de homicidios y el equipo de la escena del crimen recabaron pruebas y tomaron declaración a testigos para esclarecer el suceso.

Aunque los primeros informes descartan vínculos con la delegación argentina, la cercanía del suceso a su residencia despertó gran interés dada la fuerte vigilancia que acompaña el inicio del torneo.

Este suceso llega tras los disturbios violentos registrados en las inmediaciones del estadio Azteca de Ciudad de México antes, durante y después del partido inaugural entre México y Sudáfrica, que acabó con victoria local por 2-0 ante 80 000 espectadores.

Según RMC Sport, docentes, familiares de desaparecidos y estudiantes se enfrentaron a la policía fuera del estadio; algunos superaron las vallas y golpearon a los agentes.

Los manifestantes rompieron los cristales de varios coches con palos, lo que obligó a la policía a usar gases lacrimógenos y caballos para dispersarlos.