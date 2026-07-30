El Arsenal dio un paso poco habitual al confirmar en un comunicado publicado en la web oficial del club que espera cerrar más fichajes durante el actual mercado de fichajes estival.

El Arsenal ha sufrido un comienzo decepcionante en el mercado de fichajes estival y, hasta ahora, solo ha podido incorporar al extremo internacional griego Christos Tzolis, quien es prácticamente un recambio para Leandro Trossard, y al portero suplente Illan Meslier.

El Arsenal perdió ante el Chelsea la carrera por el fichaje de Morgan Rogers, del Aston Villa, y se ha sentido frustrado hasta ahora en sus intentos por cerrar el fichaje del capitán del Newcastle, Bruno Guimaraes, mientras las especulaciones siguen rodeando la incorporación de Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, al club londinense, además de que Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid y uno de los objetivos del Arsenal, prefiere unirse al Barcelona.

Según el diario inglés "Metro", la web oficial del Arsenal publicó un artículo en el que repasa el amistoso que se disputará el próximo sábado ante el Girona, en un fragmento del cual se decía: "Dos nuevos jugadores se han unido al grupo en la pretemporada -el portero Illan Meslier y el delantero Christos Tzolis- y se espera que firmen más antes del final del mercado de fichajes".

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, añadió en una entrevista con la web oficial del club: "Están sucediendo muchas cosas. Todos conocemos el contexto de este mercado de fichajes".

Y señaló: "Desde los propietarios hasta el consejo de administración, el director deportivo y yo, sabemos que queremos llevar a este club a un nivel diferente".

Explicó: "Eso requerirá un mejor equipo y mejores individualidades. Hemos identificado nuestras carencias, las oportunidades de crecimiento y mejora, el desarrollo de nuestro estilo de juego y lo que hace falta para lograrlo".

Y concluyó: "Esperamos poder empezar muy pronto a plasmar las cosas de una manera muy tangible".