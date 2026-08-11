Un movimiento oficial enciende las especulaciones: ¿ha cerrado el Barcelona el fichaje de Rodri?

La web oficial de LaLiga, la patronal del fútbol español, aumentó la polémica en torno al fichaje de Rodri, centrocampista del Manchester City, por el Barcelona durante el actual mercado estival.

La patronal del fútbol español colocó a Rodri en la portada de su web oficial, en un paso que coincide con la inminente llegada de la estrella del Manchester City al Barcelona, tras rechazar unirse al Real Madrid.

Mientras las negociaciones entre el Barcelona y el Manchester City se acercan a su fin, con solo algunos pequeños detalles pendientes antes de cerrar el acuerdo, LaLiga ha empezado a preparar lo que podría ser uno de los fichajes más destacados de la competición en los últimos años.

En un gesto que llamó la atención, la web oficial de LaLiga recibió a sus visitantes con un vídeo que repasa los mejores momentos de Rodri con las camisetas del Villarreal y del Atlético de Madrid, en un momento en el que el jugador sigue vinculado al Manchester City.

El vídeo apareció acompañado de un mensaje que recuerda los inicios del jugador en la competición, que decía: "Antes de proclamarse campeón del mundo con la selección española, Rodri ya había empezado a mostrar su potencial en LaLiga. Recupera algunos de sus mejores momentos con el Villarreal y el Atlético de Madrid, desde su dominio del centro del campo y su lectura inteligente del juego, hasta la calidad que lo convirtió en uno de los mejores futbolistas".

Según el diario "Mundo Deportivo", el paso se produjo en un momento llamativo, ya que los datos apuntan al inminente regreso del centrocampista español a la competición que vio su despegue y su brillo antes de su traspaso al Manchester City.

¿Cuáles son las últimas novedades del fichaje?

En este mismo contexto, un informe periodístico reveló una nueva novedad en la búsqueda del Barcelona por incorporar a Rodri durante el actual mercado estival.

Informes periodísticos señalaron durante las últimas horas que el Barcelona presentó una oferta de 50 millones de euros, pero el club inglés la rechazó.

Por su parte, el diario "Sport" aseguró que el Barça está dispuesto a gastar 60 millones de euros por el mejor jugador del Mundial 2026.

Y esa cantidad aún no es suficiente, pues, a pesar de su buena relación con el Barcelona, el Manchester City no está dispuesto a desprenderse del ganador del Balón de Oro de 2024, uno de sus jugadores más destacados, por una cantidad exigua.

No obstante, "Marca" señaló que el acuerdo entre los dos gigantes europeos sigue siendo lejano, ya que el Manchester City ha fijado el precio de su jugador de 30 años en 70 millones de euros, y esa cantidad es como mínimo necesaria para convencer al City de que se desprenda de él, sobre todo teniendo en cuenta que se verían obligados a invertir sumas ingentes para sustituirlo.

Un regreso tras más de 7 años

Rodri no disputa un partido en LaLiga desde el 18 de mayo de 2019, cuando jugó su último encuentro con la camiseta del Atlético de Madrid ante el Levante, en un partido que terminó con empate 2-2.

Desde entonces, el jugador se marchó al Manchester City, donde se convirtió en uno de los centrocampistas más importantes del mundo, antes de proclamarse ganador del Balón de Oro en 2024.

En caso de completarse su traspaso al Barcelona, Rodri regresaría a LaLiga tras más de siete años desde su última aparición en la competición, pero esta vez como una de las principales estrellas del fútbol mundial.

¿Vuelve el Balón de Oro a LaLiga?

El fichaje adquiere una importancia adicional si se completa, ya que el traspaso de Rodri al Barcelona devolvería a un jugador galardonado con el Balón de Oro a LaLiga, por primera vez desde el traspaso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid en 2009.

Y aunque el traspaso de Rodri aún no se ha resuelto oficialmente, colocar su imagen y un vídeo de sus mejores momentos en LaLiga en la portada de la web de "LaLiga" se produjo en un momento difícil de ignorar.