Un movimiento inesperado: el Chelsea recurre a una figura destacada para acelerar la venta de Enzo Fernández

La historia de Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, con el Manchester City sigue abierta a todas las posibilidades, después de que el club inglés mantuviera al jugador argentino en su lista de objetivos este verano, a petición del entrenador Enzo Maresca, en un momento en el que el Chelsea no ha cerrado la puerta a su venta, pese a la advertencia previa dirigida a los interesados en su fichaje.

El diario español AS reveló una sorpresa en este asunto, al confirmar que la directiva del Chelsea se ha puesto en contacto con el agente portugués Jorge Mendes para ayudar a acelerar la salida del centrocampista argentino.

Según el periódico, la directiva del Chelsea ha situado a Mendes al frente de los movimientos relacionados con el futuro de Enzo, después de que el agente portugués participara en el traspaso del jugador al club londinense, además de mantener una relación con el propietario del Chelsea, Behdad Eghbali.

Mendes ha estado en contacto durante el verano con Javier Bastón, agente de Enzo, en un momento en el que el Manchester City busca reabrir las negociaciones por el fichaje, a petición de su entrenador Enzo Maresca, quien ya trabajó con el jugador en el Chelsea.

El City había presentado una oferta verbal inicial por valor de 120 millones de euros, una cifra cercana a la cantidad que el Chelsea pagó al Benfica para fichar a Enzo hace cuatro temporadas.

Sin embargo, la directiva del club londinense rechazó la oferta y afirmó públicamente que el jugador no está en venta. Pese a ello, el periódico señala que el Chelsea no ha cerrado la puerta a la salida de Enzo, cuya venta se planteaba dentro del club desde finales de la temporada pasada, especialmente si llega una oferta económica adecuada.

El Chelsea pide unos 140 millones de euros, equivalentes a 120 millones de libras esterlinas, para aceptar desprenderse del jugador, mientras que el Manchester City intenta reducir el coste, pese a contar con la capacidad económica para maniobrar, sobre todo ante la posible venta del brasileño Savinho. Maresca considera que Enzo es capaz de suplir a Rodri en su nuevo proyecto, después de que el técnico contribuyera anteriormente a desarrollar la faceta goleadora del jugador argentino durante su etapa juntos en Stamford Bridge.

Por su parte, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, considera a Enzo uno de los elementos de su proyecto en el club, pero podría aceptar su salida si se asegura el fichaje de un sustituto adecuado.

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