Un motivo insólito retrasa el inicio del partido entre Al Hilal y Al Shabab

Diversos informes de prensa han revelado la razón del retraso en el inicio del derbi de Riad entre Al-Hilal y Al-Shabab en la Liga Roshn saudí.

Al-Hilal visitó este viernes a Al-Shabab en el estadio SHG Arena, en la capital saudí Riad, en la quinta jornada de la Liga Roshn.

Estaba previsto que el partido comenzara a las nueve de la noche, hora de La Meca, pero se retrasó unos minutos, en una situación poco habitual.

Según reveló el periodista saudí Nawaf Al-Aqeel, el argentino Facundo Tello, árbitro del derbi, detectó un problema en la portería del Al-Shabab y exigió su reparación antes del inicio del partido, lo que retrasó su arranque.

Al-Hilal busca lograr su quinta victoria consecutiva para seguir liderando la tabla de clasificación, posición que ocupa actualmente con 12 puntos, solo por diferencia de goles frente al Al-Nassr, segundo clasificado.

Por su parte, Al-Shabab busca su primera victoria en la nueva temporada de la Liga Roshn, ya que sus tres primeros partidos terminaron en empate, situándose en el decimotercer puesto de la clasificación con 3 puntos.