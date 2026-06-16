Un misterio: ¿Por qué el árbitro del partido entre Arabia Saudí y Uruguay llevaba una camiseta rosa?

Arabia Saudí y Uruguay empataron 1-1 en la fase final del Mundial 2026. El italiano Maurizio Mariani arbitró el encuentro.

Dirigió el encuentro, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, que terminó 1-1 en la primera jornada de grupos.

Sorprendió al aparecer con una camiseta rosa, algo inusual en este Mundial.

La elección no fue suya, sino del presidente de la FIFA, Pierluigi Collina, quien decidió rendir homenaje a la ciudad.

Colina, en declaraciones a ESPN, explicó que el árbitro del duelo saudí-uruguayo llevaría la camiseta rosa en homenaje a Miami, ciudad ligada a este color por los flamencos que la habitan.

El exárbitro italiano explicó: «Miami es nuestra base de operaciones, así que pensamos que estaría bien mostrar nuestro aprecio por la ciudad en la que vamos a vivir durante unos dos meses».

Mariani dirigió bien el partido, sin polémicas, y cada selección sumó un punto que mantiene abierta la lucha con España y Cabo Verde, que también empataron en su debut.